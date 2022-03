De winkelketen Switch, verdeler van Apple-producten, mag voorlopig geen verzekeringen meer verkopen in België. Dat heeft de financiële regulator FSMA beslist na vaststellingen van 'zware inbreuken' op de regelgeving.

Switch hield er omstreden verkooptechnieken op na, waarover consumentenorganisatie Test Aankoop tientallen klachten kreeg. Klanten zaten na de aankoop van een smartphone, tablet of computer met een verzekeringscontract opgezadeld dat ze eigenlijk niet wilden. Test Aankoop diende zelf ook een klacht in. Switch zelf vond niet dat er zich ernstige wanpraktijken afspeelden.

De financiële waakhond FSMA denkt daar anders over en verbiedt Switch nu om nog verzekeringen te commercialiseren. Die beslissing volgt op bevindingen tijdens inspecties in verschillende verkooppunten. De keten, die 21 vestigingen heeft in België, bleek de regels op vlak van informatieverstrekking aan klanten niet na te leven.

'Ze verzamelden geen informatie om te peilen naar hun behoeften op vlak van verzekeringen, en stelden ook geen producten voor die daar rekening mee hielden', zegt FSMA-woordvoerder Johan Corthouts. 'Als gevolg zaten klanten opgezadeld met producten die ze niet willen. Men moet een verzekeringsproduct voorstellen op maat van de klant'. Ook was er volgens de FSMA te weinig toezicht op de verkopers.

Begin deze week nog vertelde een medewerker aan Data News dat Switch intussen met twee van de drie omstreden 'services' was gestopt. Het overblijvende product was het verzekeringsproduct Celside dat nu ook niet meer mag worden aangeboden.

Het verbod om nog langer verzekeringen te verkopen, geldt meteen. Switch krijgt dertig dagen tijd om zich in orde te stellen. Het bedrijf zal tegen die deadline moeten aantonen dat het maatregelen heeft genomen. Is er na 30 dagen nog geen beterschap, dan kan de FSMA bijkomende maatregelen nemen. De toelating kan dan helemaal ingetrokken worden.

Bestaande contracten

Voor wie al een verzekeringscontract bij Switch afsloot verandert er niets. Wie het contract wil opzeggen moet in eerste instantie bij Switch of moederbedrijf SFAM aankloppen. Als daar geen gehoor komt dan moet je naar de ombudsman voor verzekeringen stappen en als daar geen oplossing uit de bus komt kan je alsnog naar de rechtbank stappen.

Sinds kort bevoegd

Aan Data News zegt de FSMA dat het zowel via de ombudsman als via Test-Aankoop klachten ontving, maar dat de regulator eigenlijk pas sinds dit jaar bevoegd is voor Switch. Tot voor kort kon een verzekeraar uit een ander EU-land haar diensten ook in België aanbieden, zonder dat hiervoor een aparte inschrijving nodig was zo lang de polis onder een bepaald bedrag lag. Intussen moeten zo'n tussenpersonen in de verzekeringssector zich ook inschrijven in België, waardoor de FSMA tegen hen kan optreden.

Data News nam ook contact op met Switch en SFAM voor een reactie. Als het bedrijf reageert dan vullen we dit artikel verder aan.

