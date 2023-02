Het is een publiek geheim dat Apple aan een eigen headset werkt voor Augmented en Virtual Reality. Persagentschap Bloomberg meldt echter dat de introductie met twee maanden zal worden uitgesteld, van april naar juni. In die maand vindt ook Apples jaarlijkse Worldwide Developers Conference (WWDC23) plaats.

Volgens Bloomberg kan Apple de oorspronkelijk geplande deadline van april niet meer halen, omdat tijdens tests van de nieuwe AR/VR-headset nog enkele hard- en software-issues aan het licht zijn gekomen.

Het is niet voor het eerst dat het gadget vertraging zou oplopen. In januari 2022 werd de lancering ook al voor onbepaalde tijd opgeschoven, toen bleek dat de bril onder bepaalde omstandigheden oververhit kon raken.

Hoewel Apple zelf nog met geen woord gerept heeft over zijn vermeende AR/VR-bril, zou het gadget achter de schermen al sinds 2015 of 2016 in ontwikkeling zijn.

