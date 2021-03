Argenta gaat intensief samenwerken met Cake en klanten cashbacks uitbetalen zonder dat ze zelf de app hoeven te installeren. De bank investeert ook 1,5 miljoen euro in de start-up.

Argenta-klanten kunnen vanaf deze zomer kleine automatische terugbetalingen op hun rekening krijgen, wanneer ze aankopen bij de commerciële partners van Cake. Het gaat om een vrijwillig systeem voor de klanten waarbij ze zelf niet de Cake-app hoeven te installeren. De cashback-functionaliteit uit de Cake-app zal geïntegreerd worden in de Argenta-app. Argenta-CCO Inge Ampe hoopt dat de extra functionaliteit voor bijkomende tractie rond de Argenta-app zal zorgen: 'De cashback-functionaliteit sluit perfect aan bij wat onze prijsbewuste klanten zoeken'.

Financiële coach waar je zelf iets aan verdient

Voor wie niet meteen kan volgen: Cake - door Data News vorig jaar als start-up nog bekroond met een Data News Award for Excellence - biedt gebruikers geautomatiseerde en proactieve inzichten in hun inkomsten en uitgaven. Rekeningen van verschillende banken kunnen samen beheerd worden in de app waarvoor Cake een banklicentie van de NBB op zak heeft. Gebruikers van de app gaan er wel mee akkoord dat de analyse van al die gegevens geanonimiseerd bezorgd wordt aan de commerciële partners van Cake. In ruil voor het delen van die data kunnen gebruikers dan een centje bijverdienen via de cashbacks. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld. Argenta en Cake benadrukken dat de informatie over de transacties enkel gedeeld wordt na uitdrukkelijk akkoord van de klant en dat alles volgens de geldende PSD2- en GDPR-regels verloopt. De bank zal haar klanten daarover nog uitgebreid informeren.

Voor Cake betekent de samenwerking een nieuwe pijler in de strategie. Naast de banking-app voor consumenten bestonden er al oplossingen voor retailers en merken onder de noemen 'Cake for Business'. De samenwerking met Argenta valt onder de nieuwe pijler 'Cake for Banks'. De samenwerking met Argenta is met andere woorden niet exclusief, zo klinkt het.

Investering moet geloof in Open Banking onderstrepen

Maar naast de niet-exclusieve samenwerking, investeert Argenta dus ook 1,5 miljoen euro in het werkingskapitaal van Cake, via een converteerbare lening. 'Deze investering onderstreept ons vertrouwen in Cake. Maar het biedt aan Argenta ook de kans om de vinger aan de pols te houden met innovatieve spelers op vlak van Open Banking', aldus Argenta-CEO Marc Lauwers voor wie dit past in de vernieuwde digitale strategie van de bank. 'Deze commerciële samenwerking met Argenta en hun investering in Cake zijn een nieuwe stap in het waarmaken van onze Belgische én Europese ambities', aldus nog Cake-oprichter en CEO Davy Kestens.

Voor de bestaande Cake-gebruikers verandert er overigens niets. Of het moet zijn dat de deal hen misschien extra inkomsten oplevert. Als deze overeenkomst voor een sterke groei van het aantal gebruikers zorgt, kan dat mogelijk voor meer commerciële partners én dus cashbacks zorgen.

Argenta-klanten kunnen vanaf deze zomer kleine automatische terugbetalingen op hun rekening krijgen, wanneer ze aankopen bij de commerciële partners van Cake. Het gaat om een vrijwillig systeem voor de klanten waarbij ze zelf niet de Cake-app hoeven te installeren. De cashback-functionaliteit uit de Cake-app zal geïntegreerd worden in de Argenta-app. Argenta-CCO Inge Ampe hoopt dat de extra functionaliteit voor bijkomende tractie rond de Argenta-app zal zorgen: 'De cashback-functionaliteit sluit perfect aan bij wat onze prijsbewuste klanten zoeken'.Voor wie niet meteen kan volgen: Cake - door Data News vorig jaar als start-up nog bekroond met een Data News Award for Excellence - biedt gebruikers geautomatiseerde en proactieve inzichten in hun inkomsten en uitgaven. Rekeningen van verschillende banken kunnen samen beheerd worden in de app waarvoor Cake een banklicentie van de NBB op zak heeft. Gebruikers van de app gaan er wel mee akkoord dat de analyse van al die gegevens geanonimiseerd bezorgd wordt aan de commerciële partners van Cake. In ruil voor het delen van die data kunnen gebruikers dan een centje bijverdienen via de cashbacks. Persoonsgegevens worden nooit gedeeld. Argenta en Cake benadrukken dat de informatie over de transacties enkel gedeeld wordt na uitdrukkelijk akkoord van de klant en dat alles volgens de geldende PSD2- en GDPR-regels verloopt. De bank zal haar klanten daarover nog uitgebreid informeren.Voor Cake betekent de samenwerking een nieuwe pijler in de strategie. Naast de banking-app voor consumenten bestonden er al oplossingen voor retailers en merken onder de noemen 'Cake for Business'. De samenwerking met Argenta valt onder de nieuwe pijler 'Cake for Banks'. De samenwerking met Argenta is met andere woorden niet exclusief, zo klinkt het.Maar naast de niet-exclusieve samenwerking, investeert Argenta dus ook 1,5 miljoen euro in het werkingskapitaal van Cake, via een converteerbare lening. 'Deze investering onderstreept ons vertrouwen in Cake. Maar het biedt aan Argenta ook de kans om de vinger aan de pols te houden met innovatieve spelers op vlak van Open Banking', aldus Argenta-CEO Marc Lauwers voor wie dit past in de vernieuwde digitale strategie van de bank. 'Deze commerciële samenwerking met Argenta en hun investering in Cake zijn een nieuwe stap in het waarmaken van onze Belgische én Europese ambities', aldus nog Cake-oprichter en CEO Davy Kestens.Voor de bestaande Cake-gebruikers verandert er overigens niets. Of het moet zijn dat de deal hen misschien extra inkomsten oplevert. Als deze overeenkomst voor een sterke groei van het aantal gebruikers zorgt, kan dat mogelijk voor meer commerciële partners én dus cashbacks zorgen.