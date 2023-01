Generatieve algoritmen Midjourney en Stability AI, bekend voor het bouwen van beelden op basis van bestaande kunstwerken, worden samen met het online platform DeviantArt voor de rechter gedaagd voor het niet respecteren van auteursrecht.

'Kunst'-AI's, of generatieve kunstmatige intelligenties, laten toe om beelden te genereren met enkele zinnen tekst. Zo kan je bijvoorbeeld een scene in een specifieke stijl laten genereren: een diplodocus zoals Mattisse hem geschilderd zou hebben, bijvoorbeeld. De sector gaat momenteel door een grote hype en lijkt dit jaar voor de grote doorbraak te staan. Maar de AI's zijn al van bij het prille begin controversieel, omdat het algoritme voor die taak getraind moet worden op een hele reeks beelden, gemaakt door echte kunstenaars, die daar meestal geen toestemming voor gegeven hebben.

Dat is ook de grond van de rechtszaak die een drietal artiesten in de staat Californië hebben aangespannen. Zij beschuldigen de platformen onder meer van het niet respecteren van auteursrecht, overtredingen van de Amerikaanse Digital Millennium Copyright Act en contractbreuk. Het gaat om een 'class action' rechtszaak, een groepszaak uit naam van alle artiesten die mogelijk schade hebben ondervonden. Andere artiesten kunnen zich dus nog aansluiten.

De zaak wordt aangespannen tegen twee bekende generatieve AI's, Midjourney en Stability AI, die 'mogelijk getraind werden op grote hoeveelheden van auteursrechtelijk beschermd werk zonder toestemming, toeschrijving of compensatie' van de originele artiesten. Ook in de beklaagdenbank: DeviantArt, een van de meer bekende platformen waar artiesten hun portfolio kunnen uploaden. Die laatste besloot in november vorig jaar om die portfolio's standaard open te zetten voor het trainen van generatieve AI. De zaak kan een eerste grote test zijn in de discussie tussen artiesten en makers of gebruikers van generatieve AI.

