Een audit van het COC is streng voor de politiediensten die de omstreden ClearView AI software hebben gebruikt. Dat werd eerst ontkent, maar eind vorig jaar kwam dan toch de bevestiging dat de Federale politie wel degelijk zoekopdrachten had uitgevoerd.

Het verhaal begint in oktober 2019. Op een bijeenkomst van Europol in Den Haag krijgen twee speurders van de federale gerechtelijke politie de mogelijkheid om ClearView AI te proberen, ze doen dat ter plaatse en intussen is ook duidelijk dat ze met een proeflicentie tot februari 2020 zo'n 78 opzoekingen deden.

ClearView is omstreden omdat het miljarden beelden verzamelt en koppelt aan identiteiten, maar zonder toestemming van wie wordt afgebeeld. Het bedrijf speurt openbare profielen af van onder meer Instagram, Twitter, Facebook en YouTube, en kreeg daar al in verschillende landen boetes voor. Onder meer in de VS werd het aangeklaagd. Italië legde het bedrijf gisteren nog een boete van 20 miljoen euro op.

Gelekt klantenbestand

In februari lekte via een hack uit dat ook in België de software werd gebruikt. Buzzfeed maakte melding van verschillende landen en België, zonder verduidelijking welke dienst of organisatie, zou een trial account hebben gekregen.

Meer dan een jaar later, in augustus 2021, schreef BuzzFeed opnieuw over het onderwerp, deze keer met de verduidelijking dat het om de Federale Politie zou gaan die de software '101 tot 500 keer' had gebruikt. De site schreef toen ook dat dat in het kader van de Europol bijeenkomst gebeurde. Data News nam toen contact op met de Federale Politie, maar daar klonk het toen dat men geen weet had van het gebruik, en dat er geen plannen waren om ClearView AI te gebruiken.

Toch gebruikt

Dat men er geen weet van heeft, betekent echter niet dat het niet gebeurde. Tegen oktober Meldde minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden in het parlement dat de software wel degelijk was gebruikt, maar met de verduidelijking dat dat wel degelijk illegaal was. Het ging om een test met een beperkt aantal (78) zoekopdrachten die niets opleverden.

Nu krijgt dat ook een staartje. Een rapport van het Controleorgaan van de politionele informatie (COC) stelde gisteren in de kamer haar bevindingen voor, schrijft De Standaard.

Daarin is men streng voor het gebruik van Clearview AI en de manier waarop het verzwegen werd. Zo zou de top van de gerechtelijke politie wel degelijk op de hoogte zijn geweest, maar werd dat verzwegen aan Commissaris-generaal Marc De Mesmaeker. Het rapport bevestigt ook het verloop van de feiten. Wel zou er geen moedwillige verzwijging zijn geweest en kwam het vooral door een samenloop van omstandigheden niet aan het licht.

Het COC is niet alleen streng voor het gebruik van gezichtsherkenningssoftware, het merkt daarbij ook op dat er op die manier politionele foto's naar een niet-Europees commercieel bedrijf zijn verzonden. Het eist dat de politie vraagt aan Clearview AI dat die Belgische gegevens worden gewist. Of het bedrijf, dat als businessmodel illegaal foto's van anderen verzamelt, daarop in zal gaan is niet bekend.

