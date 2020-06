is redacteur bij Data News

Australië gaat 1,35 miljard Australische dollar investeren in cybersecurity. Het land doet dat na geavanceerde aanvallen door een ander land.

Het bedrag, omgerekend 826 miljoen euro, wordt gespreid over tien jaar en moet de infrastructuur verbeteren. Zo'n 470 miljoen Australische dollar van dat bedrag gaat naar het aannemen van 500 security experts die bij het Australian Signal Directorate aan de slag gaan, het Australische agentschap voor cyberinlichtingen.

De beslissing komt er nadat het land recent werd aangevallen door hackers, naar alle waarschijnlijkheid aangestuurd door een ander land. Zowel de overheid als politieke spelers, essentiële diensten en operatoren van kritieke infrastructuur werden daarbij getroffen.

Formeel wil het land niet zeggen wie achter de aanval zit, maar bronnen van Reuters zeggen dat het land vooral China als verdachte ziet. China zelf ontkent dat het enige betrokkenheid heeft.

Het bedrag past in een bredere investering van 15 miljard Australische dollar waarmee Australië haar kennis en capaciteiten rond cyberoorlog wil versterken. Dat plan werd versneld uitgerold na een eerdere hackaanval op het Australische parlement en de drie grootste partijen in 2019. Ook hier zou China volgens Reuters achter de aanval zitten.

