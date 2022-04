Netwerkspecialist AVM heeft zijn DSL-portfolio uitgebreid met de FRITZ!Box 7590 AX. Het toestel biedt de algemene prestaties van het bestaande model 7590, maar maakt daar bovenop gebruik van Wi-Fi 6. Die jongste draadloze standaard is sneller en efficiënter, omdat nog meer apparaten tegelijkertijd van Wi-Fi kunnen worden voorzien.

De FRITZ!Box 7590 AX beschikt over acht Wi-Fi-antennes die goed zijn voor snelheden tot 2.400 Mbit/s op de 5 GHz-band en 1.200 Mbit/s op 2,4 GHz. De 'klassieke' FRITZ!Box 7590 haalt op die banden respectievelijk 1.733 en 800 Mbit/s.

Dankzij de ondersteuning van Wi-Fi 6 verwerkt de nieuwe FRITZ!Box volgens de fabrikant 'met gemak parallelle 4K-streams, netwerkintensieve games en thuisonderwijs of thuiswerken met cloud computing en urenlange videovergaderingen'.

Achterwaarts compatibel

Een andere feature van de 7590 AX is VDSL supervectoring, waardoor internetsnelheden tot wel 300 Mbit/s mogelijk zijn. Gebruikers kunnen dankzij de vier gigabit LAN-poorten ook meerdere netwerkapparaten via de kabel aansluiten en zo over maximale datasnelheden beschikken. Zowel de gigabit LAN-poorten als Wi-Fi 6 zijn overigens volledig achterwaarts compatibel.

De nieuwe FRITZ!Box kan ook dienstdoen als een DECT-basisstation voor Smart Home-toepassingen en draadloze telefoons, en biedt tevens poorten voor bestaande vaste telefoons. In combinatie met de FRITZ!Repeater 6000 vormt de 7590 AX dan weer een Mesh-oplossing voor Wi-Fi-dekking tot in de kleinste uithoeken.

De FRITZ!Box 7590 AX is sinds deze week verkrijgbaar en heeft een adviesprijs van 319 euro.

