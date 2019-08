Baidu is nu de op een na grootste fabrikant van slimme luidsprekers ter wereld. Door de enorme verkopen in eigen land hebben de Chinezen Google ingehaald. Amazon is en blijft koploper, aldus marktonderzoeker Canalys.

Baidu groeit razendsnel. Het bedrijf heeft een marktaandeel van 17,3 procent, dankzij luidsprekers als de simpele Xiaodu en de luxe Raven H. Precies een jaar geleden had het bedrijf een marktaandeel van minder dan een procent. De verkopen zijn in een jaar tijd verzevenendertigvoudigd.

Baidu en Google zijn concurrenten, maar ze vissen niet in dezelfde vijver. Baidu verkoopt zijn luidsprekers alleen in China, Google verkoopt ze vrijwel overal behalve in China. Maar de enorme groei van Baidu en Alibaba maakt het moeilijker voor Google om ooit nog de Chinese markt te betreden en daar een deuk in een pakje boter te slaan.

Volgens Canalys heeft Amazon meer dan 25 procent van de wereldmarkt in handen. Google heeft een marktaandeel van 16,7 procent, Alibaba 15,8 procent en Xiaomi 10,8 procent.

In april, mei en juni werden over de hele wereld 26,1 miljoen slimme luidsprekers verkocht, becijfert Canalys. In dezelfde maanden een jaar eerder waren dat er 16,8 miljoen. Dat is een stijging van 55 procent op jaarbasis.