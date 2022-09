Bart Donné verlaat Westpole. De topman wordt CEO bij Computerland.

Donné is geen onbekende in de sector. Hij werkte onder meer voor IBM, Hitachi Data Systems, ServiceNow en werd in 2016 commercieel directeur bij Iris ICT (Canon).

Dat bedrijf ging later op in Westpole waar Donné de overgang coördineerde en aansluitend algemeen directeur voor de Benelux werd. Westpole maakte deze week zelf bekend dat Dirk De Boeck voortaan de Belgische afdeling zal leiden.

Bart Donné © Computerland

NRB

Donné komt bij Computerland terecht in een bedrijf dat vooral aan middelgrote bedrijven IT-diensten verleent in België en Luxemburg. Het bedrijf telt 240 medewerkers en draait een omzet van 34 miljoen euro. Sinds 2020 is het bedrijf een dochter van de NRB Groep.

'Ik heet Bart welkom bij de NRB Groep en wens hem het allerbeste in zijn nieuwe missie bij Computerland,' zegt Pascal Laffineur, voorzitter van de raad van bestuur van Computerland en CEO van de NRB Groep in een mededeling.

'Zijn technische expertise en zijn kennis van de Belgische en Luxemburgse markt zijn troeven waarmee hij de ontwikkeling van Computerland kan voortzetten. Daarbij profiteert hij van de specifieke eigenheid van de onderneming en versterkt hij tegelijk de synergie met NRB.'

