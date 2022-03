Google erkent dat het zo'n 2.500 bitcoinadvertenties heeft verspreid met namen van bekende Nederlanders. Dat moet blijken uit een rechtszaak in Amsterdam.

Een reeks bekende Nederlanders (BN'ers) heeft Google voor de Amsterdamse rechtbank gesleept omdat het te weinig zou doen aan misleidende advertenties. Denk daarbij aan bitcoinadvertenties waarbij een bekend gezicht je aanraadt cryptomunten te kopen. Vaak zijn die advertenties echter scams en heeft die celebrity niets met de advertentie of het bedrijf in kwestie te maken.

In die rechtszaak heeft Google nu erkend dat het ruim 2.500 misleidende bitcoinadvertenties heeft verspreid met de namen van BN'ers Jort Kelder (presentator), Alexander Klöpping (ondernemer en oprichter van onder meer Blendle), Arjen Lubach (tv-presentator) en Willem Middelkoop (ondernemer, werkzaam bij CERN). Dat schrijft de krant Algemeen Dagblad. Van de 11.000 aangeboden reclames met namen van bekende Nederlanders, werden er 8.500 weggefilterd door Google, zo zegt hun advocaat Mathijs Kaaks, maar die 2.500 dus niet. 'Het probleem is nog veel groter, want er zijn nog veel meer publieke figuren die hier slachtoffer van zijn', zegt Kaaks. 'In een kwart van de gevallen kwamen er valse bitcoinadvertenties doorheen.'

Valse advertenties

Nog volgens de advocaat is de score van 77% weggefilterde berichten teleurstellend en doet Google niet genoeg. Google, van zijn kant, zegt dat het wel een goed resultaat is en dat het hard werkt om zijn advertentienetwerk vrij te houden van valse ads.

Nepadvertenties voor bitcoinproducten , waarbij specifiek bekende gezichten zonder hun medeweten worden gebruikt, zijn een opvallend probleem van de laatste jaren. In België zag Eddy Planckaert, ex-wielrenner en ondertussen kasteelheer, zijn beeltenis bijvoorbeeld misbruikt voor een frauduleuze advertentie op Facebook. Het sociale netwerk was bovendien traag in het reageren op deze vorm van fraude, hier en in andere landen. Een groep BN'ers spande daarom in 2019 al een gelijkaardige zaak aan tegen Facebook.

