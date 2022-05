Een groep beleggers heeft miljardair Elon Musk in de Verenigde Staten aangeklaagd. Volgens de investeerders heeft de eigenaar van autobouwer Tesla niet op tijd zijn investering in Twitter bekendgemaakt.

De aanklagers zeggen dat Musk in maart bekend had moeten maken dat hij meer dan 5 procent van Twitter had gekocht. Musk bleef echter aandelen kopen van het socialemediabedrijf en maakte begin april bekend 9,2 procent te bezitten.

Zo heeft Musk 156 miljoen dollar bespaard, zeggen de beleggers. 'Door de bekendmaking van zijn belang in Twitter uit te stellen, pleegde Musk marktmanipulatie en kocht hij aandelen van Twitter tegen een kunstmatig lage prijs.' Inmiddels heeft Musk al een overname van Twitter beklonken ter waarde van 44 miljard dollar (42 miljard euro).

Onderzoek beurswaakhond

Ook de Amerikaanse beurstoezichthouder doet ondertussen onderzoek naar de kwestie. Musk maakte op 4 april melding van een belang van meer dan 9 procent in Twitter. Dat is een week later dan de regels toestaan. Als een investeerder een belang van meer dan 5 procent heeft, moet dat binnen tien dagen worden gemeld aan de Securities and Exchange Commission (SEC). Die waakhond stuurde op 4 april daarom een brief naar Musk waarin het tekst en uitleg vroeg. Die brief heeft de SEC ondertussen gepubliceerd.

De miljardair heeft al vaker aanvaringen gehad met de SEC, onder meer over zijn tweets over financiering voor het van de beurs halen van Tesla. Hij moet daarom van de SEC Twitterberichten die de beurskoers van Tesla kunnen beïnvloeden vooraf laten controleren door juristen. Musk vindt dat de waakhond hem beperkt in zijn vrijheid van meningsuiting. De SEC onderzoekt Musk ondertussen ook al een tijd voor handel met voorkennis om tweets die de prijzen van Tesla aandelen naar beneden haalden, een dag nadat hij en zijn broer er een deel van de hand hadden gedaan.

