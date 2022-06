Nu bekend is welke operatoren zowel consumenten als bedrijven van 5G gaan voorzien, maken we eens een stand van zaken op rond hun plannen.

Proximus

Laat ons beginnen bij marktleider Proximus. In de twee torens investeert men in totaal 491 miljoen euro om de komende 20 jaar (18 jaar voor de 3600 MHz-band) radiospectrum te mogen gebruiken. In totaal haalde de operator 20% meer spectrum binnen dan de andere deelnemers aan de veiling, vertelt Proximus ons. 'Dat stelt ons in staat om een substantieel verschil te maken in netwerkkwaliteit en laat ons toe om toonaangevend te blijven op het vlak van mobiele ervaring in België', aldus Guillaume Boutin, Gedelegeerd Bestuurder van de Proximus Groep. Het pas verworven spectrum in de 700 en 3600 MHz-banden moet het Proximus ook mogelijk maken om 5G aan de hele Belgische bevolking aan te bieden. Proximus biedt zowel consumer- als b2b-diensten, dus in dat opzicht is het uiteraard ook logisch dat het de nodige bedragen neerlegt voor 5G-licenties.

Guillaume Boutin © Proximus

Orange

In totaal verwerft Orange Belgium 200 MHz aan spectrum, goed voor een eenmalige investering van 322 miljoen euro. Orange wijst er op dat het het maximaal beschikbare 5G-spectrum binnenhaalde.

'Zo kunnen we onze 5G-ambities verwezenlijken en innovatieve en toekomstgerichte technologieën uitrollen om onze klanten op een efficiënte en duurzame manier de beste ervaring te blijven bieden', aldus Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium.

Xavier Pichon © Belga

Orange gaat meteen ook het netwerkbeheer optimaliseren. 'We laten het evolueren naar veiligere, veerkrachtigere, energie-efficiëntere en modernere technologieën, namelijk 4G en 5G', aldus Pichon. Dat betekent dat Orange Belgium concreet begint met het uitfaseren van de 3G-technologie vanaf medio 2023. In 2025 stopt het dan definitief met 3G. De 2G-technologie van Orange Belgium wordt voortgezet tot eind 2028. Orange geeft verder aan dat slechts een 'zeer klein aantal residentiële klanten' tegen 2025 nog een telefoon zal gebruiken die niet minstens 4G ondersteunt.

Telenet

Telenet haalde net als concurrenten Proximus en Orange ook frequenties binnen op de banden 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz en 3500 MHz voor een totaalbedrag van 264,3 miljoen. Telenet zal deze frequenties uiteraard ook gedurende 20 jaar kunnen gebruiken, met uitzondering van de frequenties op de 3500 MHz-band, die op 6 mei 2040 zullen vervallen. Telenet heeft nog niet beslist of het voor een eenmalige investering gaat of de betalingen jaarlijks wil spreiden: de deelnemende operatoren krijgen elk die keuze.

'We hebben maar liefst 200 MHz aan spectrum kunnen verwerven tegen een zeer scherpe prijs. Maar wij hebben niet zomaar op de veilingen voor het 5G spectrum gewacht. Wij hebben de testlicentie van het BIPT gebruikt om 5G use cases te testen met partners in verschillende domeinen, en konden dankzij de tijdelijke 5G licentie van het BIPT onze commerciële uitrol alvast beginnen', reageert John Porter, CEO van Telenet.

John Porter © Belga

Via de nieuwe verworven frequenties gaat Telenet nu het 5G-netwerk verder uitbreiden. 'Dit zal leiden tot hogere snelheden, een grotere capaciteit, kortere reactietijden en meer stabiliteit voor zowel particulieren als bedrijven op het volledige Belgische grondgebied', aldus Porter.

Citymesh en Digi

Bij de nieuwkomers was het uitkijken naar Citymesh, deel van de IT-groep Cegeka. Het blijkt nu dat Citymesh samenwerkt met RCS&RDS. Dat is het Roemeense moederbedrijf achter Digi: een Europese telecommunicatiegroep. Citymesh won in de veiling een pakket aan frequenties die door het BIPT werd voorbehouden voor de kandidaat die zich als volwaardige operator aanmeldde. Het gaat over spectrum in de 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz en 2100 MHz-frequentiebanden. Daarnaast verzekerde Citymesh ook nog spectrum in de 3,5GHz band en kocht het in 2021 ook al de laatst beschikbare rechten in de 2600 MHz band.

Citymesh positioneert zich als 'de vierde mobiele operator in B2B'. 'We leveren nu al mobiele diensten aan de bedrijfsmarkt. Dankzij het additionele spectrum én het nieuwe landsdekkend mobiel netwerk kan Citymesh vanaf nu een hybride strategie hanteren, van een privaat naar een publiek netwerk en omgekeerd. Dit alles terwijl de veiligheid en de kwaliteit end-to-end verzekerd blijft', reageert Mitch De Geest, CEO van Citymesh. 'De connectiviteit binnen private bedrijfsnetwerken, kan nu worden aangevuld met de naadloze overgang naar een publiek nationaal netwerk. Het is onze ambitie om een totaal vernieuwend telecomaanbod voor de bedrijfsmarkt te realiseren, van eenvoudige mobiele abonnementen tot complexe private netwerken', aldus nog De Geest.

Mitch De Geest en Stijn Bijnens. © Cegeka

Maar er zijn ook duidelijke ambities in de consumentenmarkt, en dat is waar de Roemeense telecomspeler Digi in het verhaal past. Dit betekent voor de consumentenmarkt meer concurrentie en diversiteit, alsook extra diensten. Hier zal de Belgische consument rechtstreeks zijn voordeel uit halen. 'Na Roemenië, Spanje, Italië en Portugal (waar Digi in 2021 ook spectrum won als nieuwe operator, nvdr) zijn we opgetogen om nu ook in België te starten met de voorbereidingen om 5G aan te bieden aan de Belgische consument', zegt Valentin Popoviciu, vice-president van Digi in een persbericht. Verdere details over het concrete aanbod zijn pas voor later dit jaar. 'Maar we zijn ervan overtuigd dat we snel het netwerk en diensten van hoge kwaliteit kunnen aanbieden aan zeer betaalbare prijzen', voegt Popoviciu daar aan toe. Consumenten mogen dus hopen op meer concurrentie mét hopelijk ook een aangenamer prijskaartje.

De uitdaging is hoe dan ook groot: Citymesh en Digi moeten hun netwerk nog helemaal zelf opbouwen. Duizenden telecomsites met zendmasten moeten bijvoorbeeld nog opgetrokken worden. Voor Citymesh als B2B-operator zou dit te zwaar om dragen zijn. Met Digi als partner in de joint venture moet dit wel haalbaar worden. Citymesh mikt in eerste instantie vooral op een performante dekking in stadscentra, maar vermeldt ook uitdrukkelijk spoor- en snelweginfrastructuur.

NRB

Network Research Belgium, ICT-dochter van Ethias, verraste enkele maanden terug toen bekend raakte dat het ging meedingen met de 5G-veiling. NRB weet uiteindelijk 20 MHz spectrum te kopen in de 3600 MHz-band. Goed voor een investering van bijna 11 miljoen euro. De 3600 MHz-band is de voor industriële 5G meest geschikte frequentieband.

Geen verrassing dus dat NRB uitgerekend hierin frequenties kocht. De Waalse ICT-groep had eerder al aangegeven dat het enkel interesse heeft in 'pure' 5G. Bestaande 2G-, 3G- en 4G-technologie behoren niet tot de scope. Pascal Laffineur, CEO van NRB: 'NRB gaat geen abonnementen verkopen aan particulieren. Wij werken in de B2B-markt en daarvoor zullen we de frequenties gebruiken die we hebben verkregen. We weten dat 5G zeer snel een conditio sine qua non zal worden voor de competitiviteit en de efficiëntie van bedrijven en overheidsdiensten. Voor onze klanten was het dus van cruciaal belang om te kunnen rekenen op een lokale speler, die hen goed kent'

Nu IT en telecom steeds meer naar elkaar toegroeien, ruikt NRB - een concurrent ook van Cegeka en dus Citymesh - een opportuniteit om via een 5G-licentie een nieuw aanbod voor bedrijven uit te werken. Op 24 juni opent NRB trouwens een '5G-innovatielab' inhuldigen op zijn site in Hauts Sarts nabij Luik. Hier zullen de NRB-teams use cases en 5G-toepassingen ontwerpen in de verschillende sectoren waarin NRB actief is. Denk dan vooral aan nutsbedrijven, industrie, logistiek, ziekenhuizen, smart cities en overheidsdiensten.

Pascal Laffineur © NRB

Lees ook: Belgische operatoren bakkeleien over 5G in bedrijven

Laat ons beginnen bij marktleider Proximus. In de twee torens investeert men in totaal 491 miljoen euro om de komende 20 jaar (18 jaar voor de 3600 MHz-band) radiospectrum te mogen gebruiken. In totaal haalde de operator 20% meer spectrum binnen dan de andere deelnemers aan de veiling, vertelt Proximus ons. 'Dat stelt ons in staat om een substantieel verschil te maken in netwerkkwaliteit en laat ons toe om toonaangevend te blijven op het vlak van mobiele ervaring in België', aldus Guillaume Boutin, Gedelegeerd Bestuurder van de Proximus Groep. Het pas verworven spectrum in de 700 en 3600 MHz-banden moet het Proximus ook mogelijk maken om 5G aan de hele Belgische bevolking aan te bieden. Proximus biedt zowel consumer- als b2b-diensten, dus in dat opzicht is het uiteraard ook logisch dat het de nodige bedragen neerlegt voor 5G-licenties.In totaal verwerft Orange Belgium 200 MHz aan spectrum, goed voor een eenmalige investering van 322 miljoen euro. Orange wijst er op dat het het maximaal beschikbare 5G-spectrum binnenhaalde. 'Zo kunnen we onze 5G-ambities verwezenlijken en innovatieve en toekomstgerichte technologieën uitrollen om onze klanten op een efficiënte en duurzame manier de beste ervaring te blijven bieden', aldus Xavier Pichon, CEO van Orange Belgium.Orange gaat meteen ook het netwerkbeheer optimaliseren. 'We laten het evolueren naar veiligere, veerkrachtigere, energie-efficiëntere en modernere technologieën, namelijk 4G en 5G', aldus Pichon. Dat betekent dat Orange Belgium concreet begint met het uitfaseren van de 3G-technologie vanaf medio 2023. In 2025 stopt het dan definitief met 3G. De 2G-technologie van Orange Belgium wordt voortgezet tot eind 2028. Orange geeft verder aan dat slechts een 'zeer klein aantal residentiële klanten' tegen 2025 nog een telefoon zal gebruiken die niet minstens 4G ondersteunt.Telenet haalde net als concurrenten Proximus en Orange ook frequenties binnen op de banden 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz, 2100 MHz en 3500 MHz voor een totaalbedrag van 264,3 miljoen. Telenet zal deze frequenties uiteraard ook gedurende 20 jaar kunnen gebruiken, met uitzondering van de frequenties op de 3500 MHz-band, die op 6 mei 2040 zullen vervallen. Telenet heeft nog niet beslist of het voor een eenmalige investering gaat of de betalingen jaarlijks wil spreiden: de deelnemende operatoren krijgen elk die keuze.'We hebben maar liefst 200 MHz aan spectrum kunnen verwerven tegen een zeer scherpe prijs. Maar wij hebben niet zomaar op de veilingen voor het 5G spectrum gewacht. Wij hebben de testlicentie van het BIPT gebruikt om 5G use cases te testen met partners in verschillende domeinen, en konden dankzij de tijdelijke 5G licentie van het BIPT onze commerciële uitrol alvast beginnen', reageert John Porter, CEO van Telenet.Via de nieuwe verworven frequenties gaat Telenet nu het 5G-netwerk verder uitbreiden. 'Dit zal leiden tot hogere snelheden, een grotere capaciteit, kortere reactietijden en meer stabiliteit voor zowel particulieren als bedrijven op het volledige Belgische grondgebied', aldus Porter.Bij de nieuwkomers was het uitkijken naar Citymesh, deel van de IT-groep Cegeka. Het blijkt nu dat Citymesh samenwerkt met RCS&RDS. Dat is het Roemeense moederbedrijf achter Digi: een Europese telecommunicatiegroep. Citymesh won in de veiling een pakket aan frequenties die door het BIPT werd voorbehouden voor de kandidaat die zich als volwaardige operator aanmeldde. Het gaat over spectrum in de 700 MHz, 900 MHz, 1800 MHz en 2100 MHz-frequentiebanden. Daarnaast verzekerde Citymesh ook nog spectrum in de 3,5GHz band en kocht het in 2021 ook al de laatst beschikbare rechten in de 2600 MHz band. Citymesh positioneert zich als 'de vierde mobiele operator in B2B'. 'We leveren nu al mobiele diensten aan de bedrijfsmarkt. Dankzij het additionele spectrum én het nieuwe landsdekkend mobiel netwerk kan Citymesh vanaf nu een hybride strategie hanteren, van een privaat naar een publiek netwerk en omgekeerd. Dit alles terwijl de veiligheid en de kwaliteit end-to-end verzekerd blijft', reageert Mitch De Geest, CEO van Citymesh. 'De connectiviteit binnen private bedrijfsnetwerken, kan nu worden aangevuld met de naadloze overgang naar een publiek nationaal netwerk. Het is onze ambitie om een totaal vernieuwend telecomaanbod voor de bedrijfsmarkt te realiseren, van eenvoudige mobiele abonnementen tot complexe private netwerken', aldus nog De Geest.Maar er zijn ook duidelijke ambities in de consumentenmarkt, en dat is waar de Roemeense telecomspeler Digi in het verhaal past. Dit betekent voor de consumentenmarkt meer concurrentie en diversiteit, alsook extra diensten. Hier zal de Belgische consument rechtstreeks zijn voordeel uit halen. 'Na Roemenië, Spanje, Italië en Portugal (waar Digi in 2021 ook spectrum won als nieuwe operator, nvdr) zijn we opgetogen om nu ook in België te starten met de voorbereidingen om 5G aan te bieden aan de Belgische consument', zegt Valentin Popoviciu, vice-president van Digi in een persbericht. Verdere details over het concrete aanbod zijn pas voor later dit jaar. 'Maar we zijn ervan overtuigd dat we snel het netwerk en diensten van hoge kwaliteit kunnen aanbieden aan zeer betaalbare prijzen', voegt Popoviciu daar aan toe. Consumenten mogen dus hopen op meer concurrentie mét hopelijk ook een aangenamer prijskaartje.De uitdaging is hoe dan ook groot: Citymesh en Digi moeten hun netwerk nog helemaal zelf opbouwen. Duizenden telecomsites met zendmasten moeten bijvoorbeeld nog opgetrokken worden. Voor Citymesh als B2B-operator zou dit te zwaar om dragen zijn. Met Digi als partner in de joint venture moet dit wel haalbaar worden. Citymesh mikt in eerste instantie vooral op een performante dekking in stadscentra, maar vermeldt ook uitdrukkelijk spoor- en snelweginfrastructuur.Network Research Belgium, ICT-dochter van Ethias, verraste enkele maanden terug toen bekend raakte dat het ging meedingen met de 5G-veiling. NRB weet uiteindelijk 20 MHz spectrum te kopen in de 3600 MHz-band. Goed voor een investering van bijna 11 miljoen euro. De 3600 MHz-band is de voor industriële 5G meest geschikte frequentieband.Geen verrassing dus dat NRB uitgerekend hierin frequenties kocht. De Waalse ICT-groep had eerder al aangegeven dat het enkel interesse heeft in 'pure' 5G. Bestaande 2G-, 3G- en 4G-technologie behoren niet tot de scope. Pascal Laffineur, CEO van NRB: 'NRB gaat geen abonnementen verkopen aan particulieren. Wij werken in de B2B-markt en daarvoor zullen we de frequenties gebruiken die we hebben verkregen. We weten dat 5G zeer snel een conditio sine qua non zal worden voor de competitiviteit en de efficiëntie van bedrijven en overheidsdiensten. Voor onze klanten was het dus van cruciaal belang om te kunnen rekenen op een lokale speler, die hen goed kent' Nu IT en telecom steeds meer naar elkaar toegroeien, ruikt NRB - een concurrent ook van Cegeka en dus Citymesh - een opportuniteit om via een 5G-licentie een nieuw aanbod voor bedrijven uit te werken. Op 24 juni opent NRB trouwens een '5G-innovatielab' inhuldigen op zijn site in Hauts Sarts nabij Luik. Hier zullen de NRB-teams use cases en 5G-toepassingen ontwerpen in de verschillende sectoren waarin NRB actief is. Denk dan vooral aan nutsbedrijven, industrie, logistiek, ziekenhuizen, smart cities en overheidsdiensten.