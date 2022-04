Ondanks de Europese ambitie om Huawei zoveel mogelijk te weren, heeft onze militaire inlichtingendienst dit jaar nog nieuwe routers en servers van het Chinese Huawei aangekocht. Al nuanceert men het veiligheidsrisico.

Na de hack bij Defensie midden december kampte het Belgisch leger wekenlang met e-mailproblemen, die ook inlichtingendienst ADIV hinderde. Daarop werd er geïnvesteerd in nieuw materiaal. Het Laatste Nieuws en VTM Nieuws ontdekten dat daarbij materiaal van Huawei werd aangekocht. Een opmerkelijke keuze, want ons land raadt telecomoperatoren net aan om niet al te afhankelijk te zijn van Chinese spelers zoals Huawei uit vrees voor spionage.

Spionagebeschuldigingen

Dat Huawei spioneert is nooit met harde bewijzen aangetoond, maar het bedrijf wordt al jaren aangewreven te kunnen en moeten spioneren voor de Chinese overheid. Vooral de VS voerde de afgelopen jaren een kruistocht tegen het bedrijf, waarbij de VS ook Europese landen waarschuwde en zelfs dreigde hen uit te sluiten van bepaalde inlichtingenstromen als die communicatie via een Huawei-netwerk zou lopen.

Met een aantal vage verwoordingen besliste de Nationale Veiligheidsraad midden 2020 dat er ook in ons land beperkingen zouden komen. Formeel worden spelers als Huawei of ZTE niet verboden. Wel mogen ze slechts een beperkt deel, tot 35 procent, van de totale infrastructuur uitmaken. Dat noopte operatoren er toe om Huawei en ZTE volledig links te laten liggen voor hun 5G-netwerk. Dat ADIV twee jaar later kiest voor Huawei als hardwareleverancier is dus hoogst opmerkelijk.

HLN en VTM Nieuws legden de situatie voor aan enkele experts. Professor cryptografie Bart Preneel nuanceert dat de keuze om commerciële redenen begrijpelijk is, en dat het bewijsmateriaal tegen Huawei matig is. Maar wijst ook op Chinese wetgeving die het bedrijf verplicht mee te werken met de overheid en haar inlichtingendiensten indien dat nodig is.

Andere software

De krant en zender nam ook contact op met ADIV zelf. Daar erkent men het probleem, maar is men niet ongerust. De militaire inlichtingendienst zegt dat de aangekochte hardware draait op Amerikaanse software, waardoor het risico op spionage vanuit China beperkt is.

Preneel zegt dat dat een oplossing kan zijn, als je ook de firmware zelf onder handen neemt en alle onderdelen kan controleren. Geert Baudewijns, CEO van Secutec gelooft daar minder van. 'In realiteit heb ik nog nooit gezien dat zoiets mogelijk is, dat je op een platform van Huawei-software van een andere leverancier zet', zegt hij aan HLN en VTM Nieuws. Volgens hem is het niet evident om de firmware van die toestellen zomaar te vervangen.

