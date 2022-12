Google gaat het volledige team van Waze verhuizen naar de afdeling boven Google Maps. Het bedrijf verliest ook haar eigen CEO. Tekenen die gebruikers doet afvragen of Waze binnenkort nog bestaat.

De vijfhonderd mensen die voor Waze werken vallen bij Google voortaan onder de Geo afdeling, waar ook Maps, Street View en Earth onder vallen. Dat schrijft de Wall Street Journal. Ook CEO Neha Parikh, nog maar in die functie sinds 2021, treedt af en wordt niet vervangen.

Google benadrukt aan de Wall Street Journal dat er geen ontslagen vallen in de reorganisatie, en dat het zo overlappend werk wil verminderen tussen Waze en Maps. 'We blijven diep toegewijd aan het unieke merk Waze, haar app en de community van vrijwilligers en gebruikers,' aldus een woordvoerder van het bedrijf aan de krant.

Belofte is geen garantie

Dat klinkt op het eerste zicht geruststellend, maar niet als je de geschiedenis van Google's producten en overnames kent. Zo stopte google begin 2021 al met haar gamestudio voor gamestreamingdienst Stadia, met de nadruk dat Stadia zelf zeker zou blijven bestaan. Maar dit najaar kwam dan toch de bevestiging dat Stadia na nog geen drie jaar wordt stopgezet. Zo zijn er de afgelopen jaren talloze projecten en overnames geweest die een mooie toekomst werden beloofd, maar na verloop van tijd werden begraven.

Vandaag is er al een integratie tussen Waze en Maps, zo worden verkeersmeldingen overgenomen, maar dat geldt niet voor alle functionaliteiten. Ondanks dat Google het tegenovergestelde zegt, blijft het dus koffiedik kijken of Waze op termijn nog blijft bestaan, of dat het binnen een jaar opgaat in Maps.

Waze is overigens niet de enige afdeling waar wordt gesnoeid. Naast Stadia werden recent ook onder meer de Pixel laptop geschrapt, en werd er bespaard op de R&D tak Area 120.

De vijfhonderd mensen die voor Waze werken vallen bij Google voortaan onder de Geo afdeling, waar ook Maps, Street View en Earth onder vallen. Dat schrijft de Wall Street Journal. Ook CEO Neha Parikh, nog maar in die functie sinds 2021, treedt af en wordt niet vervangen.Google benadrukt aan de Wall Street Journal dat er geen ontslagen vallen in de reorganisatie, en dat het zo overlappend werk wil verminderen tussen Waze en Maps. 'We blijven diep toegewijd aan het unieke merk Waze, haar app en de community van vrijwilligers en gebruikers,' aldus een woordvoerder van het bedrijf aan de krant.Dat klinkt op het eerste zicht geruststellend, maar niet als je de geschiedenis van Google's producten en overnames kent. Zo stopte google begin 2021 al met haar gamestudio voor gamestreamingdienst Stadia, met de nadruk dat Stadia zelf zeker zou blijven bestaan. Maar dit najaar kwam dan toch de bevestiging dat Stadia na nog geen drie jaar wordt stopgezet. Zo zijn er de afgelopen jaren talloze projecten en overnames geweest die een mooie toekomst werden beloofd, maar na verloop van tijd werden begraven.Vandaag is er al een integratie tussen Waze en Maps, zo worden verkeersmeldingen overgenomen, maar dat geldt niet voor alle functionaliteiten. Ondanks dat Google het tegenovergestelde zegt, blijft het dus koffiedik kijken of Waze op termijn nog blijft bestaan, of dat het binnen een jaar opgaat in Maps.Waze is overigens niet de enige afdeling waar wordt gesnoeid. Naast Stadia werden recent ook onder meer de Pixel laptop geschrapt, en werd er bespaard op de R&D tak Area 120.