De Amerikaanse beurswaakhond SEC heeft een onderzoek geopend naar Ericsson omwille van de vermoedens dat het bedrijf smeergeld heeft betaald in Irak en zo mogelijk IS financierde.

Het nieuws van de mogelijke omkoping raakte begin dit jaar bekend en dateert uit een intern rapport uit 2019. Daaruit blijkt dat Ericsson tussen 2011 en 2018 mogelijk geld heeft betaald aan onbekende ontvangers en leveranciers zonder duidelijke omschrijving. Zou zouden medewerkers van het bedrijf lokaal mensen hebben betaald voor toegang tot routes door IS-gebied. Daarom gaat men er van uit dat Ericsson mogelijk onrechtstreeks IS heeft gefinancierd.

Dat leidde in maart al tot een groepsvordering tegen het bedrijf, de CFO en CEO en een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat Ericsson eerder al beboette in een andere omkopingszaak. Nu start ook beurswaakhond SEC een onderzoek. Aan Reuters zegt het bedrijf dat het meewerkt, maar het geeft geen verdere commentaar.

Ericsson is een Zweeds bedrijf, maar noteert wel op de Amerikaanse Nasdaq. Dat er een tweede onderzoek komt wil echter niet zeggen dat het bedrijf aankijkt tegen een dubbele boete. Reuters nuanceert dat Justitie het criminele aspect van de zaak behandelt en de SEC het burgerlijke luik. Maar bij een boete of schikking, wordt dat bedrag gedeeld door de twee aanklagers.

Het nieuws van de mogelijke omkoping raakte begin dit jaar bekend en dateert uit een intern rapport uit 2019. Daaruit blijkt dat Ericsson tussen 2011 en 2018 mogelijk geld heeft betaald aan onbekende ontvangers en leveranciers zonder duidelijke omschrijving. Zou zouden medewerkers van het bedrijf lokaal mensen hebben betaald voor toegang tot routes door IS-gebied. Daarom gaat men er van uit dat Ericsson mogelijk onrechtstreeks IS heeft gefinancierd.Dat leidde in maart al tot een groepsvordering tegen het bedrijf, de CFO en CEO en een onderzoek van het Amerikaanse ministerie van Justitie, dat Ericsson eerder al beboette in een andere omkopingszaak. Nu start ook beurswaakhond SEC een onderzoek. Aan Reuters zegt het bedrijf dat het meewerkt, maar het geeft geen verdere commentaar.Ericsson is een Zweeds bedrijf, maar noteert wel op de Amerikaanse Nasdaq. Dat er een tweede onderzoek komt wil echter niet zeggen dat het bedrijf aankijkt tegen een dubbele boete. Reuters nuanceert dat Justitie het criminele aspect van de zaak behandelt en de SEC het burgerlijke luik. Maar bij een boete of schikking, wordt dat bedrag gedeeld door de twee aanklagers.