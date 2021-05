Amazon-stichter en -topman Jeff Bezos heeft in mei al voor 6,7 miljard dollar aan aandelen van zijn onlinewinkelbedrijf verkocht. Dat blijkt uit documenten van de Amerikaanse beurswaakhond US Securities and Exchange Commission (SEC).

Bezos verkocht in een laatste transactie voor 1,7 miljard dollar aandelen. Het gaat om bijna 522.000 stuks. Sinds 2 mei verkocht hij in drie schijven in totaal al zowat twee miljoen aandelen, goed voor 6,7 miljard dollar. Bezos verkocht de aandelen kort na de publicatie van goede cijfers voor het eerste kwartaal. Het bedrijf blijft profiteren van de toenemende e-commerce in tijden van corona. Het aandeel steeg vorig jaar met 76 procent. Sinds eind april is er wel een daling met 7 procent.

Nog steeds grootste aandeelhouder

De 57-jarige Amazon-topman verkocht al meermaals grote aandelenpakketten. Hij blijft weliswaar de grootste individuele aandeelhouder met een belang van zowat tien procent. Volgens de hitlijsten van Forbes en Bloomberg Billionaires Index is Bezos de rijkste mens op de aardbol met een geschat vermogen van ongeveer 188 miljard dollar. Hij zal in het derde kwartaal een stap opzijzetten als CEO en wordt dan uitvoerend voorzitter.

Het is niet meteen duidelijk wat Bezos met de opbrengst zal doen. Hij pompt wel regelmatig middelen in zijn ruimtevaartbedrijf Blue Origin en ook in de Bezos Earth Fund foundation. Volgens Amerikaanse media investeert de man ook al enige tijd zwaar in vastgoed.

