De meeste Belgen kiezen tegenwoordig voor een 4-play-aanbod: een telecombundel die zowel vast internet, vaste telefonie, tv als mobiele diensten omvat. Dit concludeerde telecomwaakhond BIPT in zijn jaarlijkse cijferrapport van de vaste elektronische communicatiemarkt.

Het BIPT stelt verder vast dat de bundels met vier diensten het laagste klantenverloop hebben. 'Dat, in samenloop met de coronapandemie, verhoogt de rol die is weggelegd voor easy switch, de procedure die de overstap naar een vaste operator vergemakkelijkt en voor meer klantenmobiliteit - en dus concurrentie - op de vaste markt moet zorgen', klinkt het.

Multiplay, of het afnemen van verschillende diensten in één abonnement, neemt nog steeds toe en vertegenwoordigde in 2020 reeds 64 procent van alle klantrelaties voor vaste, mobiele en tv-diensten op de particuliere markt. Convergente bundels die vast en mobiel combineren maken voor het eerst meer dan de helft uit van het aantal bundels. Dit houdt verband met de groei van de 2-play-bundel (vast breedband en mobiel) en de 3-play bundel (met ook televisie erbij), die wordt gestimuleerd door de introductie van bundels zonder tv via een decoder.

Boost voor easy switch

Maar de populairste bundel op de Belgische markt wordt dus 4-play. De groei van deze formule gaat gepaard met een lager klantenverloop van maar 3 procent, tegenover 10 procent bij 3-play en 17 procent bij 2-play. Het belang van easy switch wordt daarom groter, concludeert het BIPT. 'In 2020 werd 23,4 procent van de huishoudens voor hun vaste diensten klant van een nieuwe operator via easy switch in plaats van 19,7 procent een jaar eerder.

De piek in het mobiele spraakverkeer afgelopen jaar werd door het BIPT ook vastgesteld in de vaste telecommarkt. Het telefoonverkeer over het vaste openbare telefoonnetwerk, dat al jaren een dalende trend vertoont, groeide plots met liefst 14,7 procent. Het aantal toegangen tot het vaste telefoonnetwerk blijft evenwel verder dalen. Het hoger gebruik onder invloed van covid-19 zorgde ook voor een groeistoot in het vaste breedband internetverkeer: terwijl de groei in 2019 rond de 30 procent lag, bedroeg die vorig jaar 52 procent. Om tegemoet te komen aan de toegenomen behoeften van de gebruikers, werd door de telecomoperatoren een verhoging van de datalimieten doorgevoerd.

Het aantal breedbandlijnen voor vast internet steeg met 3,1 procent tot 4,734 miljoen. Breedbandlijnen met een theoretische downloadsnelheid van minstens 100 Mbps bereikten een aandeel van 66 procent. Er resten in België nog maar weinig zones zonder toegang tot 30 Mbps: eind 2019 ging het om 46.000 huishoudens, voornamelijk woonachtig in afgelegen landelijke gebieden.

Kabel ruim de helft van alle breedband

Het kabelnetwerk heeft een aandeel van meer dan 50 procent in het volume breedbandlijnen met een snelheid vanaf 30 Mbps. Daarna volgt het koperen-glasvezelnetwerk (tot aan de straatcabine) met 45 procent. Dit aandeel loopt licht terug door de upgrade van het koperen netwerk van Proximus naar een glasvezelnetwerk tot aan de meterkast in de woning. Het aantal breedbandlijnen dat volledig gebaseerd is op dit glasvezelnetwerk bereikt de 2 procent.

De omzet van het vaste segment van de telecommarkt (exclusief tv) bereikt 3,67 miljard euro. De groeiende internetklantenbasis en het hoger verbruik duwen de omzet met 2,9 procent omhoog. Zowel het retailsegment als het wholesalesegment gaan er hierbij op vooruit.

De vaste investeringen daalden met 4 procent tot 832,4 miljoen euro. Nieuwe investeringen in glasvezel zijn noodzakelijk om de gigabitdoelstellingen van de Europese Commissie, om tegen 2030 alle Europese huishoudens effectief toegang te verschaffen tot een gigabitnetwerk, te bereiken.

