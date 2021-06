Telecomregulator BIPT onderzocht de mogelijkheid van een vierde mobiele operator en stelt dat dit het ideale moment is om een nieuwe speler toe te laten. Maar er zijn ook kanttekeningen.

Het BIPT onderzocht in juni 2018 al de impact van een mogelijke vierde operator. Nu komt er op vraag van telecomminister De Sutter een update van die studie. Intussen komt er een nieuwe spectrumveiling aan en is er zowaar een concrete kandidaat nu Cegeka/Citymesh haar ambities recent bekendmaakte.

Concurrentie

In haar rapport stelt de regulator dat er momenteel geen grote concurrentieproblemen zijn op de mobiele markt, mede omdat er drie netwerken zijn en ook MVNO's toegang hebben tot die netwerken. Maar het merkt ook op dat er intussen consolidatie is geweest tussen de grootste virtuele operatoren (Telenet, intussen samen met Base) en Mobile Vikings (recent overgenomen door Proximus).

Het prijsniveau zit goed en daalt, maar de zware gebruikers (meer dan 5 gigabyte mobiele data per maand) betalen in België meer dan in de buurlanden. De dekking en dienstkwaliteit is dan weer wel zeer goed.

Toch merkt het BIPT op dat die concurrentie zeker kan worden versterkt door een vierde netwerkoperator. Het wijst onder meer naar Frankrijk, Nederland en Italië waar de prijzen na de komst van een vierde speler zijn gedaald in eerste instantie. Omgekeerd leiden consolidaties van vier naar drie spelers doorgaans tot prijsstijgingen.

Investeringen

Een van de voornaamste redenen om geen vierde speler toe te laten is dat operatoren quasi evenveel infrastructuur moeten voorzien voor minder eigen klanten. Zo zijn er volgens de regulator elementen die er op wijzen dat het investeringsniveau van operatoren onder druk komt te staan, vooral bij spelers met lagere winsten.

Tegelijk relativeert het ook dat die impact moeilijk te voorspellen is. Zo hangen investeringen sterk samen met nieuwe technologie, zoals de intrede van 4G en binnenkort 5G. Het merkt op dat in Nederland de uitrol van 4G is versneld door de komst van Tele2 destijds.

Beste moment in twintig jaar

Maar het is volgens de regulator ook het beste moment in de komende twee decennia om een vierde speler toe te laten. Door de spectrumveiling komt er dertig procent meer spectrum bij onder de 1 GHz. Dat laat toe om bestaande spelers iets meer spectrum te laten kopen, zelfs als er een vierde speler bij komt.

Bovendien is er nog onderbenut spectrum dat een deel van de capaciteit kan opvangen. 'Niettegenstaande de toename van mobiele data is er dus voldoende spectrum beschikbaar om frequenties toe te wijzen aan een vierde operator.' Klinkt het in het rapport.

Maar...

Tegelijk wijst het BIPT er op dat de komst van een vierde speler aanpassingen vraagt van de bestaande spelers. Zo zal er voor hen minder spectrum zijn in de 900 Mhz band. Dat wil zeggen dat één speler het op die band met 5 Mhz in plaats van 10 MHz moet stellen, wat gevolgen kan hebben op de 2G, 3G of 4G-dekking in landelijke zones. Tegelijk zal ook in de 700 MHz band één bestaande operator en de nieuwe speler iets minder spectrum hebben, wat dan weer impact kan hebben op de indoor dekking.

Volgens het BIPT kan dat worden opgevangen, onder meer door oudere technologie (bijvoorbeeld 3G) sneller stop te zetten zodat dat spectrum kan herbruikt worden. Maar de regulator sluit tijdelijke kwaliteitsproblemen niet uit.

Als de markt het wil

Maar ondanks die mogelijke problemen sluit het BIPT de komst van een vierde mobiele netwerkoperator niet uit. Het merkt op dat die speler wel extra ondersteuning moet krijgen, zoals nationale roaming (het netwerk van een concurrent gebruiken op plaatsen waar nog geen dekking is) en een langere termijn om die eigen nationale dekking te bereiken.

Ze merkt wel nog op dat het geen kwestie is van een vierde speler aan te duiden. De vraag moet vanuit de markt komen.

Dat laatste leek lange tijd onduidelijk. Er doken de afgelopen jaren wel namen op van spelers die onder meer een tijdelijke 5G-licentie wilden, maar zelfs Cegeka en Citymesh positioneerden zich begin dit jaar expliciet als aanbieder op de zakelijke markt.

Intussen zijn die ambities bijgesteld en zegt het bedrijf (Cegeka nam Citymesh intussen over) zeer expliciet dat het ook op de consumentenmarkt actief wil zijn en naast Proximus, Orange en Telenet/Base de vierde mobiele operator wil worden.

