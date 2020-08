De BlackBerry blijft onverwoestbaar. Of toch tenminste de merknaam. Twee bedrijven gaan de iconische smartphone opnieuw op de markt brengen nu de licentie van de vorige producent afloopt.

OnwardMobility en FIH Mobile, een dochter van het Chinese Foxconn, gaan vanaf de eerste helft van 2021 een 5G BlackBerry op Android uitbrengen.

Details of afbeeldingen over het toestel zelf zijn er nog niet. Wel bevestigen de makers dat ook dit toestel een fysiek toetsenbord krijgt.

OnwardMobility en FIH Mobile nemen samen een licentie op de merknaam BlackBerry. Eerstgenoemde doet de planning en marktontwikkeling, FIH Mobile is verantwoordelijk voor het ontwerp en de productie van het toestel.

BlackBerry was voor de komst van de iPhone en Android een prominente speler op de jonge, toen vooral zakelijke, smartphonemarkt. Het merk focuste zich onder meer op beveiliging, zakelijke functies (toen hoofdzakelijk integratie met de bedrijfs e-mailserver) en een fysiek toetsenbord.

Maar in de jaren na de komst van Google en Apple verloor het merk aan populariteit. Het bedrijf BlackBerry Limited (vroeger Research In Motion of RIM) stopte in 2016 met het maken van telefoons.

Vrijwel meteen werd de merknaam wel in licentie gegeven aan TCL dat in 2017 haar eigen BlackBerry-toestellen uitbracht, zoals de KEY2. Vergelijkbaar met hoe HMD Global vandaag Nokia-smartphones maakt zonder het bedrijf Nokia. Maar de licentie die TCL heeft loopt eind augustus af en het bedrijf heeft geen interesse om nog toestellen onder de merknaam te maken. Een uitgelezen kans voor twee nieuwe spelers om het ooit prestigieuze toestel nieuw leven in te blazen.

