is redacteur bij Data News

TrustUp.be haalt 850.000 euro op. Het wil zo sneller groeien en ook uitbreiden naar de renovatiemarkt.

Het geld is afkomstig van LeanSquare, Investsud en eerdere particuliere aandeelhouders. Vandaag is het bedrijf vooral actief in Franstalig België. Met de kapitaalsverhoging wil het uitbreiden naar het hele land.

TrustUp.be is een platform voor particulieren en bouwbedrijven. Daarbij worden die laatste gescreend vooraleer ze zich mogen aansluiten. Het bedrijf licht de financiële situatie door en kijkt naar sociale en fiscale schulden. Volgens TrustUp voldoet slechts zestig procent van de markt hier aan.

"Deze volledige screening laat ons toe om, in meer dan twee jaar van activiteit, nooit een geval van frauduleus faillissement te hebben gekend. " zegt Anaïs Ehlen, COO van de start-up.