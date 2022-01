HPE haalt grotendeels zijn gelijk bij het Britse Hooggerechtshof in een zaak tegen Mike Lynch, de oprichter van de start-up Autonomy. Beiden waren verwikkeld in een rechtszaak rond de desastreuze overname van de start-up voor 11 miljard dollar in 2011.

Met de uitspraak van het Hooggerechtshof lijkt het bijna zeker dat de Brit Lynch zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij terecht zal staan voor fraude. De gefaalde overname van big databedrijf Autonomy zorgde tien jaar geleden voor een schandaal. Volgens Lynch hadden meerdere directeuren van het toenmalige HP, waaronder CEO Apotheker, het dossier niet goed gelezen voordat ze instemden met een op dat moment gigantische overname van 11 miljard dollar.

Waarover ging dit weer?

In 2011 nam het toenmalige HP de Britse start-up Autonomy over. Die laatste maakte data-analysesoftware en de overname werd door Gartner toen gezien als een stap van HP richting 'big data'. De techgigant legde 11,7 miljard dollar cash neer voor de start-up, op dat moment de derde grootste HP-overname ooit, na Compaq en EDS.

Maar al snel bleek er een haar in de boter. Bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten, eind 2012, maakte HP bekend dat het een afwaardering van 8,8 miljard euro moest boeken voor 'ongeregeldheden' bij de overname van Autonomy. Kort gezegd, het had veel te veel voor de start-up betaald. Volgens HP omdat Autonomy een fout beeld heeft geschetst van zijn financiën en vooruitzichten. Het bedrijf zou onder meer gefraudeerd hebben bij het inboeken van verkoopcijfers.

Mike Lynch, oprichter van Autonomy, zegt echter dat hij zich altijd aan de Britse weg heeft gehouden. Hij heeft het in een interview over wanbeheer, waarbij HP de integratie van zijn bedrijfje met de grote broer volledig de mist in liet gaan. Hij zegt ook dat de directeuren van HP beter hun 'due diligence' hadden moeten doen en het bedrijf de rapporten over Autonomy niet had gelezen voordat ze het overnamen. Ook de rol van vier verschillende auditeurs, waaronder Deloitte, die positieve rapporten over Autonomy schreven, werd in vraag gesteld. Als het bedrijf zo had gefraudeerd, hadden die auditeurs dat dan niet moeten zien?

Ondertussen in 2022

Die hele heisa, met rechtszaken aangespannen door zowel HP als Mike Lynch, heeft zich ondertussen een weg gebaand door het Britse rechtssysteem. Het hooggerechtshof geeft HPE (dat de zaak erfde bij de split van het bedrijf in 2015) daarin grotendeels gelijk. Een en ander betekent dat Lynch waarschijnlijk wordt uitgeleverd aan de VS, tenzij de Britse minister voor Binnenlandse Zaken daar vanavond nog een stokje voor steekt.

Bij uitlevering zal Lynch dan in de VS terechtstaan voor fraude, in een criminele zaak aangespannen door de FBI en gesteund door HPE. De mede-oprichter van Lynch, Sushovan Hussain, werd eerder al in de VS veroordeeld tot vijf jaar cel voor fraude in dezelfde zaak.

Met de uitspraak van het Hooggerechtshof lijkt het bijna zeker dat de Brit Lynch zal worden uitgeleverd aan de Verenigde Staten, waar hij terecht zal staan voor fraude. De gefaalde overname van big databedrijf Autonomy zorgde tien jaar geleden voor een schandaal. Volgens Lynch hadden meerdere directeuren van het toenmalige HP, waaronder CEO Apotheker, het dossier niet goed gelezen voordat ze instemden met een op dat moment gigantische overname van 11 miljard dollar. In 2011 nam het toenmalige HP de Britse start-up Autonomy over. Die laatste maakte data-analysesoftware en de overname werd door Gartner toen gezien als een stap van HP richting 'big data'. De techgigant legde 11,7 miljard dollar cash neer voor de start-up, op dat moment de derde grootste HP-overname ooit, na Compaq en EDS. Maar al snel bleek er een haar in de boter. Bij de publicatie van zijn kwartaalresultaten, eind 2012, maakte HP bekend dat het een afwaardering van 8,8 miljard euro moest boeken voor 'ongeregeldheden' bij de overname van Autonomy. Kort gezegd, het had veel te veel voor de start-up betaald. Volgens HP omdat Autonomy een fout beeld heeft geschetst van zijn financiën en vooruitzichten. Het bedrijf zou onder meer gefraudeerd hebben bij het inboeken van verkoopcijfers.Mike Lynch, oprichter van Autonomy, zegt echter dat hij zich altijd aan de Britse weg heeft gehouden. Hij heeft het in een interview over wanbeheer, waarbij HP de integratie van zijn bedrijfje met de grote broer volledig de mist in liet gaan. Hij zegt ook dat de directeuren van HP beter hun 'due diligence' hadden moeten doen en het bedrijf de rapporten over Autonomy niet had gelezen voordat ze het overnamen. Ook de rol van vier verschillende auditeurs, waaronder Deloitte, die positieve rapporten over Autonomy schreven, werd in vraag gesteld. Als het bedrijf zo had gefraudeerd, hadden die auditeurs dat dan niet moeten zien? Die hele heisa, met rechtszaken aangespannen door zowel HP als Mike Lynch, heeft zich ondertussen een weg gebaand door het Britse rechtssysteem. Het hooggerechtshof geeft HPE (dat de zaak erfde bij de split van het bedrijf in 2015) daarin grotendeels gelijk. Een en ander betekent dat Lynch waarschijnlijk wordt uitgeleverd aan de VS, tenzij de Britse minister voor Binnenlandse Zaken daar vanavond nog een stokje voor steekt. Bij uitlevering zal Lynch dan in de VS terechtstaan voor fraude, in een criminele zaak aangespannen door de FBI en gesteund door HPE. De mede-oprichter van Lynch, Sushovan Hussain, werd eerder al in de VS veroordeeld tot vijf jaar cel voor fraude in dezelfde zaak.