De overnamedeal van zo'n zeventig miljard dollar is de grootste in de gamesector. Dat is ook de verschillende markautoriteiten niet ontgaan. Volgens de Britse regulator kan de overname de concurrentie schaden.

De Competition and Markets Authority (CMA), de Britse waakhond voor bedrijven, heeft zijn bezorgdheid geuit over de overname van gameproducent Activision Blizzard door Microsoft. Beide bedrijven kondigden die deal begin dit jaar aan. In juli gaf de CMA al aan dat ze ze nader wilde bekijken.

Na een vooronderzoek geeft de regulator Microsoft nu vijf werkdagen om een reeks vragen te beantwoorden. Anders komt er een fase twee, en wordt de deal op de lange baan geschoven. De CMA zegt zich onder meer zorgen te maken over concurrentie binnen de gamemarkt. Microsoft zou concurrenten bijvoorbeeld de toegang kunnen weigeren tot de (grote) gamecatalogus van Activision Blizzard, waarin onder meer bekende spellen als World of Warcraft en Call of Duty zitten.

Cloud

De combinatie van de grote gamecatalogus van Activizion Blizzard, en Microsofts positie als maker van spelconsoles, cloudopslag en pc's zou bovendien het bedrijf een oneerlijke invloed kunnen geven, zo zegt de CMA. De marktautoriteit wijst hier in het bijzonder op de vrij nieuwe markt van gamestreaming en cloud gaming.

Microsoft sust alvast in een blogpost als reactie op het nieuws. Volgens Phil Spencer, de CEO van Microsofts gamedivisie, zullen games van Activision Blizzard wel degelijk vanaf dag één op pakweg PlayStation te vinden zijn. Het bedrijf zal de deal echter nog wel enkele weken bij verschillende regulatoren moeten verdedigen. CMA is niet de enige waakhond die over deze overname gaat. Ook de Amerikaanse FTC en de Europese Commissie zijn nog met een onderzoek bezig, naast verschillende landen waar de bedrijven zaken doen.

