De overname van gamesproducent Activision Blizzard wordt onderzocht door de britse Competition and Markets Authority (CMA). Die moet nagaan of de monsterdeal concurrentie in het VK beperkt.

De overname door Microsoft voor 68,7 miljard dollar is de grootste overname in de gamingindustrie en bij de grootsten in de technologiesector. Activision Blizzard is de gigant achter onder meer Call of Duty, World of Warcraft, Overwatch, maar ook casual games zoals Candy Crush.

Het past in de strategie van Microsoft om een aantal grote studio's op te kopen, vooral met het zicht op uitbreiding van haar abonnementendienst Game Pass. Zo nam het vorig jaar ook al Bethesda (Doom, Fallout, The Elder Scrolls enz...) over.

Het onderzoek van de CMA betekent niet noodzakelijk dat de overname wordt vertraagd. Aan Reuters zegt Microsoft dat het alle vragen van de regulator zal beantwoorden en vertrouwen heeft dat de overname wordt goedgekeurd. De CMA op haar beurt heeft tot 1 september om te beslissen of de deal nadelig is voor de concurrentie op de markt in het Verenigd Koninkrijk. Nadien volgt er een goedkeuring, of een tweede fase met een uitgebreider onderzoek.

