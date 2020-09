Els Bellens is redactrice bij Data News.

Gamemaker Bethesda, het bedrijf achter The Elder Scrolls, Fallout, Wolfenstein, DOOM en meer, wordt onderdeel van Team Xbox.

Dat heeft Phil Spencer, baas van de Xbox-divisie van Microsoft, aangekondigd op de site van het bedrijf. Microsoft koopt Zenimax Media, het moederbedrijf van Bethesda Softworks.

Bethesda is een van de meer gekende gamemakers ter wereld, en het bedrijf stelt wereldwijd 2.300 mensen te werk. De studio's van het bedrijf zijn onder meer verantwoordelijk voor gamereeksen als The Elder Scrolls, de nieuwe Wolfenstein games, Fallout, DOOM en Dishonored. Volgens Bloomberg heeft Microsoft 7,5 miljard dollar neergeteld voor de overname.Verwacht wordt dat de deal tegen de tweede helft van 2021 rond zal zijn.

De overname betekent onder meer dat de games van die studio nu aan Xbox Game Pass, het streamingabonnement van Microsoft, worden toegevoegd.

Microsof kondigde eerder deze maand al een nieuwe console aan, de Xbox X, en een kleinere versie, de Xbox S. De kans is dus groot dat Bethesda alvast enkele van de games voor deze consoles zal leveren.

