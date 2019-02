Britten leggen waarschuwingen van VS naast zich neer: 'Huawei is beheersbaar risico'

Eerder werd de 4G-technologie van Huawei al uitgesloten voor de ontwikkeling van een communicatiesysteem voor de Britse hulpdiensten. Voor het leveren van zendmastapparatuur voor een 5G-netwerk zou er echter géén verbod komen van het Chinese bedrijf in Groot-Brittannië. Dat zeggen twee anonieme bronnen, die de conclusie van het Britse National Cyber Security Center kennen, aan de Financial Times. De Britse beslissing zou een "groot gewicht in de schaal leggen" omdat ze ook die van andere Europese landen kan beïnvloeden, voegt een van de bronnen daaraan toe.

Dat precies de trouwste bondgenoot van de Verenigde Staten beslist om Huawei niet te weren, is opvallend. Vorige week bezocht Mike Pompeo, de Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, vijf Europese landen, waaronder België, om te waarschuwen voor Huawei. Ons land heeft nog geen beslissing genomen. Minister van Telecom en Digitale Agenda Philippe De Backer is van mening dat er een Europees standpunt moet komen rond het al dan niet toelaten van Chinese spelers als Huawei en ZTE.

Eerder deze maand zei Duits bondskanselier Angela Merkel dat Huawei eerst garanties moet geven dat het geen gegevens aan de Chinese overheid zal doorspelen vooraleer het bedrijf apparatuur voor een 5G-netwerk mag leveren in Duitsland.