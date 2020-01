Innoviris, het Brusselse Instituut voor Onderzoek en Innovatie heeft zijn 'Innovative Starter Awards' uitgereikt. De prijzen gaan naar drie ambitieuze Brusselse start-ups die elk een half miljoen aan investeringen krijgen.

Digita werkt aan een persoonlijk dataweb. Het gaat om een virtuele datakluis waarin mensen al hun gegevens kunnen terugvinden en beheren. Op die manier heb je er niet langer het raden welke gegevens de tientallen verschillende dienstenleveranciers en retailers die je gebruikt over jouw hebben.

"We werken aan een technologie die het mogelijk maakt om een wereldwijd persoonlijk data web op te zetten." aldus Tom Haegemans, één van de oprichters van Digita in een persmededeling. "In zo'n persoonlijk data web bezit iedereen een virtuele datakluis waarin je één uniform overzicht krijgt over al je data, ook indien deze eigenlijk bij verschillende bedrijven wordt opgeslagen. Met zo'n virtuele gegevenskluis kan je dus gemakkelijk je gegevens terugvinden, de toegang ertoe beheren en ze up-to-date houden."

Een half miljoen voor onderzoek

Met zijn concept heeft Digita nu de Brussels Innovative Starters Award gewonnen, een prijs die dit jaar wordt uitgereikt aan drie beloftevolle Brusselse start-ups. Innoviris, het Brusselse Instituut voor Onderzoek en Innovatie, investeert op die manier 500.000 euro in het bedrijfje. Dat moet vooral gaan naar onderzoek en ontwikkeling, in de eerste plaats voor een 'intraweb' voor bedrijven.

De start-up denkt bedrijven nodig te hebben om van hun product ook een echt succes te maken. Daarom begint het met software die bedrijven toelaat om intern een persoonlijk data web op te zetten. "Grote bedrijven hunkeren misschien zelfs nog harder naar een persoonlijk data web dan consumenten" zegt Haegemans. "We zien namelijk vaak dat bedrijven niet echt weten waarvoor ze je persoonsgegevens mogen gebruiken, in welke systemen je persoonsgegevens juist worden opgeslagen en moeilijkheden hebben om je persoonsgegevens up-to-date te houden. Dit komt voornamelijk omdat er binnen één bedrijf ook vaak verschillende kopieën van je data bestaan en bovendien opgeslagen zijn in systemen die niet met elkaar verbonden zijn. Een persoonlijk data web kan al deze problemen verhelpen."

GDPR met een kantje

Digita werd in 2018 opgericht door Tom Haegemans, Wouter Janssens en Lauro Vanderborght. Het maakte voordien al een data-applicatie genaamd Verhuisplan. Dat webplatform moet ervoor zorgen dat al je mogelijke bedrijfspartners je nieuwe adres krijgen bij een verhuis. Het concept is een voorloper van het huidige dataweb, omdat het ook weer je gegevens bij verschillende bedrijven gaat bundelen en doorvoeren, met een beetje hulp van GDPR.

"Die nieuwe Europese dataregels geven jou - en via je mandaat dus wij - de toestemming om bij bedrijven een correctie te vragen over de gegevens die ze over je bijhouden, en te eisen dat die gecorrigeerd mogen worden als ze fout zijn," zei Lauro Vanderborght daar vorig jaar over aan Data News.

Mondige burgers

Naast Digita valt ook CitizenLab in de prijzen en het participatieplatform krijgt daarmee 500.000 euro. De scale-up bouwt een online toolkit om inwoners van bijvoorbeeld steden en gemeenten inzeg te geven in het beleid. Met het geld zal het bedrijf verder investeren in kunstmatige intelligentie om de toolkit te verbeteren. "Wij gaan nu investeren in Research & Development en het team in sneltempo verder uitbreiden. CitizenLab wil vanuit Brussel wereldwijd pionier worden in digitale democratie", aldus Wietse Van Ransbeeck, medeoprichter en CEO van CitizenLab, in een persmededeling.

CitizenLab bestaat een vijftal jaar en werkt ondertussen samen met meer dan 125 overheden in tien verschillende landen, waaronder België, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Chili en Denemarken. In mei 2019 haalde CitizenLab nog 2,1 miljoen euro op tijdens een investeringsronde om het e-democratie platform in heel Europa verder te ontwikkelen. Eerdere rondes haalden ook al eens een half miljoen op.

De ruimte in

De derde winnaar van de Innovative Starters Award is Veoware Space, een bedrijf dat de bouw van ruimteapparatuur wil industrialiseren. Hun eerste product is bijvoorbeeld een 'control moment gyroscope' die de hoogte van een toestel moet controleren. Veoware heeft de tool verkleind zodat hij in kleinere satellieten past.

Digita werkt aan een persoonlijk dataweb. Het gaat om een virtuele datakluis waarin mensen al hun gegevens kunnen terugvinden en beheren. Op die manier heb je er niet langer het raden welke gegevens de tientallen verschillende dienstenleveranciers en retailers die je gebruikt over jouw hebben. "We werken aan een technologie die het mogelijk maakt om een wereldwijd persoonlijk data web op te zetten." aldus Tom Haegemans, één van de oprichters van Digita in een persmededeling. "In zo'n persoonlijk data web bezit iedereen een virtuele datakluis waarin je één uniform overzicht krijgt over al je data, ook indien deze eigenlijk bij verschillende bedrijven wordt opgeslagen. Met zo'n virtuele gegevenskluis kan je dus gemakkelijk je gegevens terugvinden, de toegang ertoe beheren en ze up-to-date houden." Met zijn concept heeft Digita nu de Brussels Innovative Starters Award gewonnen, een prijs die dit jaar wordt uitgereikt aan drie beloftevolle Brusselse start-ups. Innoviris, het Brusselse Instituut voor Onderzoek en Innovatie, investeert op die manier 500.000 euro in het bedrijfje. Dat moet vooral gaan naar onderzoek en ontwikkeling, in de eerste plaats voor een 'intraweb' voor bedrijven. De start-up denkt bedrijven nodig te hebben om van hun product ook een echt succes te maken. Daarom begint het met software die bedrijven toelaat om intern een persoonlijk data web op te zetten. "Grote bedrijven hunkeren misschien zelfs nog harder naar een persoonlijk data web dan consumenten" zegt Haegemans. "We zien namelijk vaak dat bedrijven niet echt weten waarvoor ze je persoonsgegevens mogen gebruiken, in welke systemen je persoonsgegevens juist worden opgeslagen en moeilijkheden hebben om je persoonsgegevens up-to-date te houden. Dit komt voornamelijk omdat er binnen één bedrijf ook vaak verschillende kopieën van je data bestaan en bovendien opgeslagen zijn in systemen die niet met elkaar verbonden zijn. Een persoonlijk data web kan al deze problemen verhelpen." Digita werd in 2018 opgericht door Tom Haegemans, Wouter Janssens en Lauro Vanderborght. Het maakte voordien al een data-applicatie genaamd Verhuisplan. Dat webplatform moet ervoor zorgen dat al je mogelijke bedrijfspartners je nieuwe adres krijgen bij een verhuis. Het concept is een voorloper van het huidige dataweb, omdat het ook weer je gegevens bij verschillende bedrijven gaat bundelen en doorvoeren, met een beetje hulp van GDPR. "Die nieuwe Europese dataregels geven jou - en via je mandaat dus wij - de toestemming om bij bedrijven een correctie te vragen over de gegevens die ze over je bijhouden, en te eisen dat die gecorrigeerd mogen worden als ze fout zijn," zei Lauro Vanderborght daar vorig jaar over aan Data News. Naast Digita valt ook CitizenLab in de prijzen en het participatieplatform krijgt daarmee 500.000 euro. De scale-up bouwt een online toolkit om inwoners van bijvoorbeeld steden en gemeenten inzeg te geven in het beleid. Met het geld zal het bedrijf verder investeren in kunstmatige intelligentie om de toolkit te verbeteren. "Wij gaan nu investeren in Research & Development en het team in sneltempo verder uitbreiden. CitizenLab wil vanuit Brussel wereldwijd pionier worden in digitale democratie", aldus Wietse Van Ransbeeck, medeoprichter en CEO van CitizenLab, in een persmededeling.CitizenLab bestaat een vijftal jaar en werkt ondertussen samen met meer dan 125 overheden in tien verschillende landen, waaronder België, Frankrijk, Nederland, het Verenigd Koninkrijk, Chili en Denemarken. In mei 2019 haalde CitizenLab nog 2,1 miljoen euro op tijdens een investeringsronde om het e-democratie platform in heel Europa verder te ontwikkelen. Eerdere rondes haalden ook al eens een half miljoen op. De derde winnaar van de Innovative Starters Award is Veoware Space, een bedrijf dat de bouw van ruimteapparatuur wil industrialiseren. Hun eerste product is bijvoorbeeld een 'control moment gyroscope' die de hoogte van een toestel moet controleren. Veoware heeft de tool verkleind zodat hij in kleinere satellieten past.