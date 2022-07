De overname van gamestudio die u onder meer kent van Halo en Destiny is rond.

De Japanse techgigant Sony heeft de overname van Bungie afgerond. De Amerikaanse gamestudio, die onder meer Destiny 2 maakte, is daarmee officieel onderdeel van Sony. Met de deal was zo'n 3,7 miljard dollar gemoeid (bij de huidige koersen zo'n 3,65 miljard euro).

Bungie zal als onafhankelijke entiteit zijn games blijven ontwikkelen en uitbrengen, aldus CEO Peter Parsons in een blogpost. Een en ander betekent trouwens ook dat de games van Bungie niet meteen exclusief voor Sony's gameconsole PlayStation zullen worden. Een van de bekendste spelletjes van de studio is Halo, een game dat lang alleen op grote concurrent Xbox te spelen was. De studio was tussen 2000 en 2007 nog eigendom van Microsoft, de maker van die Xbox gameconsole.

De overname valt in een bredere trend van consolidatie in de sector. E overname van gamestudio Zynga (dat u kent van Farmville) door branchegenoot Take-Two Ineractive Software werd eerder dit jaar afgerond. De grootste overname in de sector, de aankoop van Activision-Blizzard door Microsoft, zal vermoedelijk volgend jaar afgerond zijn.

