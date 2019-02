Cegeka wil meedingen naar vierde 5G-licentie

De Hasseltse IT-speler, waar ex LRM-topman Stijn Bijnens sinds kort CEO is, zegt aan de zakenkrant dat het niet van plan is om zelf een netwerk of masten op te zetten. Wel is het in gesprek met niet nader genoemde spelers om een consortium te vormen.

De rol van Cegeka zou vooral zitten in concrete toepassingen. "5G is een belangrijke groeimotor voor ons. Het politieke spel rond 5G is hallucinant," aldus Bijnens in De Tijd.

Daarmee verwijst hij naar het gekibbel tussen (vooral) Open VLD en N-VA. Vorige week sprong het 5G-overleg tussen het federaal niveau en de deelstaten af, waardoor de kans groot is dat de frequentieveiling met minstens enkele maanden, tot na de nieuwe regeringsvorming, wordt uitgesteld.

Formeel gaat die ruzie over de inkomsten: Die gaan vandaag voor 80 procent naar het federale niveau en voor 20 procent naar de deelstaten. Vlaanderen wil daar echter een groter deel van.

Op de achtergrond klinkt het echter anders: Zo zou N-VA op Vlaams niveau, waar het nog wel in de regering zit, het been stijf houden tot de arbeidsdeal rond is. Het tegenvoorstel van N-VA om het plan van Agoria te volgen en nu alvast de 3,6 Ghz band te veilen is dan weer niet goed voor Open VLD, want op dit moment kan er geen vierde operator meedingen en de kans is klein dat die achteraf nog voor een deel van het spectrum meedoet.