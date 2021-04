Het Taiwanese chipconcern TSMC, een belangrijke leverancier van bijvoorbeeld Apple en autofabrikanten, trekt de komende drie jaar ongeveer 85 miljard euro uit om zijn productiecapaciteit uit te breiden. Met dat bedrag hoopt de chipmaker de flink toenemende vraag naar chips aan te kunnen.

TSMC had dit jaar al een recordinvestering van zo'n 24 miljard euro gepland. Maar omdat er steeds meer vraag naar chips bijkomt, ziet de marktleider zich genoodzaakt om nog meer investeringen aan te kondigen. Naar eigen zeggen werken de Taiwanezen nauw samen met klanten. Er worden ook duizenden nieuwe werknemers aangenomen en er zijn meerdere nieuwe fabrieken in aanbouw.

Extra druk

De coronapandemie legt extra druk op de chipsector. Nu veel mensen noodgedwongen thuis zitten, is de vraag naar elektronica als pc's, smartphones, televisies en spelcomputers enorm gestegen. Daarnaast vereist de overgang naar thuiswerken snellere internetverbindingen en extra servers, en daarvoor zijn ook geavanceerde chips nodig.

Met name autobouwers kampen de laatste tijd met grote chiptekorten. Steeds meer constructeurs moeten daardoor noodgedwongen hun productie terugschroeven. Moderne auto's bevatten talloze chips, die functies ondersteunen die uiteenlopen van remsensoren en parkeercamera's tot slimme navigatie- en audiopanelen.

Een brand in een fabriek van de Japanse chipmaker Renesas, die veel levert aan de auto-industrie, verergerde onlangs de schaarste.

