Een onderzoek waarschuwt dat de productie van chips heel kwetsbaar is voor rampen, geopolitieke spanningen of andere problemen. Maar dat oplossen kost handenvol geld.

Dat de productie van computerchips, zij het nu voor wagens, spelconsoles, computers of andere doelen, onder druk staat is een understatement. Wereldwijd heerst er al maanden een tekort waardoor bij verschillende autofabrikanten momenteel de productie stilligt.

De Semiconductor Industry Association, de sectorvereniging die de meeste Amerikaanse spelers bundelt, komt nu met een studie die Reuters kon inkijken. Die bevestigt dat de toeleveringsketen van de sector bijzonder kwetsbaar is omdat veel leveranciers in specifieke regio's geconcentreerd zijn.

Ze wijzen naar vijftig punten in de toeleveringsketen waar één regio meer dan 65 procent marktaandeel heeft. Zo zit de intellectuele eigendom en de software voor chipdesign vooral in de VS, komen bepaalde gassen voor het productieproces vooral uit Europa en gebeurt de productie ervan bijna volledig in Azië. 92 procent zit in Taiwan.

Droogte, stroompanne en geopolitieke spanningen

Zelfs los van de coronacrisis werd het afgelopen jaar duidelijk hoe kwetsbaar de markt is. Vorig jaar bleek de vraag veel groter dan wat er in Taiwan kon worden geproduceerd. Intussen kampt het land ook met droogte wat de productie minder evident maakt.

Begin dit jaar doken er problemen op in de VS, waar in Texas verschillende fabrikanten de productie moesten stilleggen door de koude en stroompannes. Afgelopen maand kwam daar nog een brand bij het Japanse Renesas bij, een grote chipleverancier voor de autosector.

Maar zelfs als er geen rampen gebeuren zijn er nog geopolitieke spanningen. Denk maar aan de VS dat Amerikaanse chiptechnologie uit handen van China wil houden, waardoor het ook daar de productie bij sommige spelers, zoals Huawei, onder druk komt te staan.

Niet goedkoop

Dat maakt de sector bijzonder kwetsbaar. De belangengroep stelt dat mocht Taiwan een jaar lang geen chips meer kunnen maken, dat dat de sector een half biljoen dollar aan omzet zou kosten.

Diezelfde productieketen lokaal opzetten in Europa, de VS, Azië enz... is echter niet evident. Dat doet zou tot 1,2 biljoen dollar kosten, met 450 miljard dollar aan kosten voor de VS alleen al, wat computerchips een stuk duurder zou maken.

