Nog niet gestemd voor CIO of the Year? Stemadvies nodig? In een minireeks laten we de genomineerden aan het woord. Vandaag sluiten we af met hun opinie over de impact van de olifant in de kamer: covid-19.

Guido Lemeire (CIO bij NMBS/SNCB)

"Thuiswerken is nog steeds de norm. Onze medewerkers appreciëren de flexibiliteit om te kiezen voor thuiswerk, ervaren een betere work-life balans en het uitsparen van pendeltijd. Maar ondanks deze positieve signalen moeten we aandachtig blijven voor het welzijn van onze medewerkers. Dan is er de technologische impact. Toen het coronavirus ons land trof zijn we op 1 week tijd van 1500 naar 6000 remote workers gegaan zonder enige service onderbreking. Ook onze VPN-uitrol verliep vlekkeloos. Samen met onze outsourcing partner TCS hebben we ongeveer 10.000 Cisco AnyConnect VPN clients uitgerold in twee dagen. Het aantal calls in Microsoft Teams is sindsdien vertienvoudigd en onze organisatie begint stilaan het pad te vinden naar het nieuwe normaal."

"En dat is er ook de impact op onze klanten. Als openbare dienstverlener zijn veel van onze collega's essentiële werkkrachten tijdens de pandemie en dit vindt uiteraard ook zijn weerklank in de manier waarop we de business van NMBS ondersteunen. De MoveSafe app is een goed voorbeeld hiervan.

We ontwikkelden in 2 maanden tijd een treinbezettingsgraad-app op basis van een bestaande oplossing met een predictief AI-model. Historische data (RIV) en realtime feedback die we capteren van treinbegeleiders zorgen voor een accuraat zicht op de bezettingsgraad van de trein, om zo onze klanten met een gerust hart de trein te laten nemen. De IT-organisatie droeg bij tot de business continuïteit van de NMBS, en ging zelf onmiddellijk na de lockdown in full telewerken. Het werken op afstand versnelde de toenadering naar het Target Operating Model waarbij een aantal activiteiten in off-shore worden uitgevoerd en waarbij goed werkende processen cruciaal zijn."

Dirk Altgassen (Group CIO bij Etex)

"Gelukkig waren we goed voorbereid toen covid-19 toesloeg, met tools voor op afstand werken en schaalbare IT-oplossingen. Dit betekende dat dit geen probleem meer was voor Etex, en toonde zo ook echt de waarde van onze Etex IT Journey met onze state-of-the-art IT die we al opgebouwd hadden."

"Covid-19 heeft ons natuurlijk wel gedwongen om onze leveringsmodellen te veranderen van bezoeken ter plaatse aan het bedrijf naar een werksituatie op afstand. Dit was wel een uitdaging als je kijkt naar de wereldwijde activiteiten van Etex. Maar zelfs dit hebben we heel goed gedaan met onze zeer toegewijd IT-team. Zo hebben we de meeste van onze geplande projecten zonder problemen en met bijna geen vertragingen opgeleverd.

Covid-19 stelde IT ook in staat om het bedrijf en de gebruikers extra te sensibiliseren rond het onderwerp cyberveiligheid, wat vooral bij het werken vanuit huis een belangrijke kwestie is. Hier hebben we samen met het bedrijf de maatregelen verhoogd. We zien ook waardering van de gebruikers voor een groter aantal bewustmakingscampagnes, zoals onze wereldwijde Cyber ??Security Month campagne in oktober met verschillende extra eLearnings."

Yves Dupuy (CIO bij Euroclear)

Zoals bij alle bedrijven kwam covid-19 als een schok binnen. Mee dankzij onze al lopende digitale transformatie konden we de schok gelukkig wel opvangen. In feite hebben we het merendeel van onze medewerkers praktisch van de ene op de andere dag kunnen laten thuiswerken. We hebben inderdaad het geluk dat we al meer dan een jaar voldoende uitgerust zijn om op afstand te kunnen werken. Het elimineren van vaste werkposten en vaste lijnen was al gebeurd. Begin 2019 hebben we laptops en headsets ingezet om voortaan op die manier te bellen en vergaderingen bij te wonen. Covid-19 heeft deze transformatie en de digitalisering van onze procedures verder versneld. In 2020 zagen we onze investering al terugverdiend (toch als u het over collaboration tools hebt), met ons 'WeConnect' -initiatief. Dat levert ons een digitale en moderne werkplek op, een plek waar we overal en altijd kunnen werken en waar iedereen verbonden is."

