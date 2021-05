Clubhouse, de sociale app voor audiogesprekken, komt in de toekomst naar Android. De populaire app, die ondertussen door zowat elk ander social network wordt gekopieerd, was tot nu toe alleen op iOS beschikbaar.

Het bedrijf heeft aangekondigd dat de Android-versie van zijn app het vroege beta-testing stadium is ingegaan. Een reeks niet-medewerkers van Clubhouse krijgen nu de kans om het ding uit te testen en feedback te geven voordat de app een meer publieke test krijgt.

Clubhouse vergaarde ondanks enkele privacyproblemen het voorbije jaar een hoop populariteit omdat het in lockdowntijden als een van de betere de sfeer van conferenties of cafés wist te benaderen. De app bestaat uit virtuele audiokamers waar je met anderen in gesprek kunt gaan. Het idee sloeg zo aan dat onder meer Facebook, Twitter en nog een reeks anderen ondertussen werken hun eigen kloon van de app.

Alleen iOS

De app wist tot nog toe zo'n tien miljoen actieve gebruikers te verleiden, en dat alleen op iOS, omdat ze tot nog toe dus nog niet op 's werelds grootste mobiele besturingssysteem te vinden was. Met de Android app moet daar nu verandering in komen, hopelijk voordat iedereen naar een van de concurrenten is verhuisd.

