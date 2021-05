Een eerste Android-versie van sociale netwerk-app voor audiogesprekken Clubhouse wordt deze week wereldwijd uitgerold.

Clubhouse, dat vooral heel erg hip is en concurrenten als Twitter, Facebook en Spotify aanzette om eigen versies te maken, was vooralsnog alleen beschikbaar op iOS, het mobiele besturingssysteem van Apple. Daar zou verandering in komen, zo kondigde de start-up enkele weken geleden aan. Een betaversie voor Android, het mobiele besturingssysteem van Google, is al uitgerold in de VS. Over de loop van de week zijn onder meer Japan, Brazilië en India aan de beurt. Op vrijdag komt dan een wereldwijde uitrol, ook naar België.

Nog niet volledig

Clubhouse bestaat ongeveer een jaar, maar wist in die periode een paar miljoen gebruikers te verzamelen, waaronder enkele beroemdheden en grote tech-investeerders. De start-up achter het sociale netwerk wordt geschat op een waarde van zo'n vier miljard dollar. Ontwikkeling voor de Android-versie begon eerder dit jaar. Een testversie werd deze maand in de VS gelanceerd.

Daaruit moet blijken dat de Android-versie van Clubhouse momenteel nog enkele functies mist. Gebruikers konden in de testversie nog geen onderwerpen volgen, clubs aanmaken of beheren, konden hun sociale media niet linken enzovoort. Deze functies, die wel op iOS zitten, zouden later nog naar de Android-versie komen.

