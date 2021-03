Streamingdienst Spotify gaat zo de strijd aan met apps als Clubhouse en Discord.

Het Zweedse bedrijf kondigde de overname aan van Betty Labs, de maker van audiochat-app Locker Room. Die app biedt sportfans de mogelijkheid om live met elkaar te praten over sportwedstrijden.

Audiochat-apps zijn de afgelopen tijd snel populair geworden. Start-up Clubhouse, die alleen op uitnodiging werkt en alleen voor Apple-apparaten beschikbaar is, groeide snel. Discord, dat zich vooral op gamers richt, zou op het punt staan overgenomen te worden door Microsoft voor rond de 10 miljard dollar. Twitter kwam al met een eigen concurrent en Facebook zou daar ook aan werken.

Spotify mikt erop dat het bedrijf iets extra's kan bieden door de chats ook later beschikbaar te maken als een soort podcasts. Locker Room blijft als een aparte app werken, maar krijgt wel een nieuwe naam en moet een breder publiek gaan bereiken dan alleen sportfans.

Het Zweedse bedrijf kondigde de overname aan van Betty Labs, de maker van audiochat-app Locker Room. Die app biedt sportfans de mogelijkheid om live met elkaar te praten over sportwedstrijden.Audiochat-apps zijn de afgelopen tijd snel populair geworden. Start-up Clubhouse, die alleen op uitnodiging werkt en alleen voor Apple-apparaten beschikbaar is, groeide snel. Discord, dat zich vooral op gamers richt, zou op het punt staan overgenomen te worden door Microsoft voor rond de 10 miljard dollar. Twitter kwam al met een eigen concurrent en Facebook zou daar ook aan werken.Spotify mikt erop dat het bedrijf iets extra's kan bieden door de chats ook later beschikbaar te maken als een soort podcasts. Locker Room blijft als een aparte app werken, maar krijgt wel een nieuwe naam en moet een breder publiek gaan bereiken dan alleen sportfans.