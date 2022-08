WestSys wordt overgenomen door ConXion. De ICT-speler uit Izegem blijft zelfstandig actief, maar met ondersteuning van het nieuwe moederbedrijf.

WestSys telt een tiental medewerkers en is vooral actief in het zuiden van West-Vlaanderen. Het bedrijf legt zich toe op technische ondersteuning en clouddiensten voor KMO's en haalt zo'n twee miljoen euro omzet.

De overname door ConXion moet vooral schaalvoordelen bieden op vlak van HR, aankopen en expertise binnen hetzelfde huis. ''Wij waren eigenlijk nog niet toe aan een overname maar na verkennende gesprekken met andere partijen, merkten wij de voordelen op van de krachten bundelen met een grotere IT-speler.' zegt Piet Lietaer, die samen met zijn echtgenote Patricia Quaegebeur de zaak leidt.

Piet Lietaer en Patricia Quaegebeur (links en tweede van links) © .

'In Chris Debyser en ConXioN vonden wij een gelijke in mentaliteit en DNA. Die persoonlijke klik was voor ons heel belangrijk: mijn echtgenote en ik blijven immers aan het roer van WestSys. Toch wilden we op zeer lange termijn de continuïteit garanderen voor zowel onze klanten als onze werknemers.'

Overnames

ConXion is in West-Vlaanderen een gekende ICT-speler. Het bedrijf telt meer dan honderd mensen, draait een omzet van ruim 25 miljoen euro en deed de afgelopen jaren meerdere overnames. Vorig jaar nam het De Volder NV over. Eerder voegde het ook al Gi.ko Office Solutions uit Kruisem over. Vlak voor de zomer breidde het ook uit naar het Nederlandse Reeuwijk.

WestSys telt een tiental medewerkers en is vooral actief in het zuiden van West-Vlaanderen. Het bedrijf legt zich toe op technische ondersteuning en clouddiensten voor KMO's en haalt zo'n twee miljoen euro omzet.De overname door ConXion moet vooral schaalvoordelen bieden op vlak van HR, aankopen en expertise binnen hetzelfde huis. ''Wij waren eigenlijk nog niet toe aan een overname maar na verkennende gesprekken met andere partijen, merkten wij de voordelen op van de krachten bundelen met een grotere IT-speler.' zegt Piet Lietaer, die samen met zijn echtgenote Patricia Quaegebeur de zaak leidt.'In Chris Debyser en ConXioN vonden wij een gelijke in mentaliteit en DNA. Die persoonlijke klik was voor ons heel belangrijk: mijn echtgenote en ik blijven immers aan het roer van WestSys. Toch wilden we op zeer lange termijn de continuïteit garanderen voor zowel onze klanten als onze werknemers.'ConXion is in West-Vlaanderen een gekende ICT-speler. Het bedrijf telt meer dan honderd mensen, draait een omzet van ruim 25 miljoen euro en deed de afgelopen jaren meerdere overnames. Vorig jaar nam het De Volder NV over. Eerder voegde het ook al Gi.ko Office Solutions uit Kruisem over. Vlak voor de zomer breidde het ook uit naar het Nederlandse Reeuwijk.