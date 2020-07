De Nederlandse retailer Coolblue gaat met zijn eigen infrastructuur de Duitse grens over. Het bedrijf begint dinsdag in de omgeving van Düsseldorf met de uitbouw van een eigen bezorgnetwerk, winkels en een installatiedienst.

Klanten in de regio Düsseldorf, een stad op zo'n dertig kilometer van de Nederlandse grens, kunnen vanaf dinsdag witgoed (wasmachines, koelkasten en dergelijke) bestellen via de Duitstalige Coolblue-website en -app. De toestellen worden dan de volgende dag vanuit het magazijn in Tilburg bezorgd en geïnstalleerd.

Fysieke winkel op komst

'Er zullen snel meer producttypes en diensten volgen, en uiteraard ook een fysieke winkel', zegt Coolblue-topman Pieter Zwart. De retailer wil zoveel mogelijk bestellingen van kleine producten met de bakfiets gaan afleveren, die in het Duits de bijnaam Paketrakete kreeg.

Ook in België timmert Coolblue de laatste maanden hard aan de weg. Vorige maand nog opende het bedrijf een nieuwe flagshipstore op de Louizalaan in Brussel.

