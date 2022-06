Het Belgische Awingu wordt overgenomen door Corel. De Belgische vestiging wordt verder versterkt en maakt zich op om nog vaker grote spelers uit te dagen. 'Citrix en VMware mogen bang zijn', zegt een ambitieuze CEO Walter Van Uytven.

Het Canadese Corel neemt alle aandelen van Awingu over en betaalt daar een (niet nader genoemd) bedrag in cash voor. Corel is het bedrijf achter de grafische producten zoals CorelDRAW, PaintShop Pro, videobewerker Avid en vele andere softwarepakketten zoals WinZIP, Mindmanager of WordPerfect, maar het is ook de thuisbasis van Parallels, dat onder meer Windows op Mac laat draaien en met Parallels RAS zich toelegt op applicatievirtualisatie. Dat is zeer complementair met wat Awingu doet.

'Het is niet gewoon de technologie die ze kopen,' vertelt CEO Walter Van Uytven aan Data News. 'Heel het team gaat mee aan boord en ons kantoor in Gent wordt verder uitgebreid.' Awingu kende de afgelopen jaren een mooie groei, kon ook klanten (onder meer Port of Antwerp, Aviapartner, de Federale Politie en Peloton) afsnoepen van concurrenten. De enorme thuiswerkgolf door Corona legde het bedrijf evenmin windeieren waardoor er heel wat interesse was in het Gentse virtualisatiebedrijf. Maar het is Corel dat de beste match vormt. Corel is op haar beurt onderdeel van het grote investeringsfonds Kohlberg Kravis Roers & Co (KKR).

'We komen in een familie van softwarebedrijven waar we in de Parallels pilaar zitten. Dat geeft heel wat mogelijkheden rond synergie voor marketing en communicatie, maar ook rond het product zelf. Parallels is al een leider in virtualisatie en toegang tot applicaties. Awingu breidt dat uit naar cloudomgevingen om van eender waar op eender welk toestel te kunnen werken. Een Parallels in combinatie met Awingu, daar mogen ze bij Citrix of VMware bang van zijn. Er is niets dat zij hebben dat wij ook niet kunnen.'

Awingu won vorige week nog de Data News Award voor Digital Workplace Innovator of the Year en ook Van Uytven zelf was genomineerd als ICT Personality of the Year.

Globale rol voor Van Uytven

Van Uytven zelf krijgt een dubbele rol. Hij blijft Awingu leiden, maar wordt binnen Corel ook Senior Vice President Technology Sales. Zijn takenpakket breidt dus stevig uit, maar hij benadrukt dat er ruimte blijft om ook Awingu zelf te blijven leiden. 'We zijn een team van zo'n 35 mensen en vandaag ben ik ook het aanspreekpunt voor alles rond HR, legal of finance. Daar zal er wel meer synergie met Corel zijn, wat mij meer ruimte geeft.'

Awingu werd in 2011 opgericht door Kristof De Spiegeleer, de grote aandeelhouders vandaag zijn Michel Akkermans, Christian Dumoulin, Philippe Vlerick en de Nederlander Jan Berghege. In 2014 werd Walter Van Uytven aangetrokken als CEO. Hij was destijds de cloudverantwoordelijke bij Proximus en vanuit die rol ook de drijvende kracht om Proximus te laten investeren in Awingu, waarna hij kort nadien overstapte om het bedrijf zelf te leiden. Proximus zelf stapte in 2018 uit.

Vandaag is Awingu een matuur product. 'We zitten intussen aan versie 5.2, maar we hebben al voor Corona bewezen dat het er stond door onze grote install base bij middelgrote en grote bedrijven. Vandaag zijn we in meer dan twintig landen, vooral in EMEA, actief, maar hebben we globaal een aantal mooie referenties. De overname door Corel is een bevestiging daarvan. Het is prachtig dat we dit als Belgisch bedrijf kunnen doen.'

