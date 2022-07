Roland Cloutier, die aan het hoofd staat van beveiliging voor TikTok, verhuist naar een adviserende rol. De stap komt er net nu het bedrijf een deel van zijn gegevens op Oracle servers zet.

De wereldwijde CSO van TikTok zet een stap terug. Dat schrijft de krant The Wall Street Journal. Roland Cloutier is dan niet langer CSO, maar zal nog wel een adviserende rol bij het bedrijf houden. Het huidige hoofd van beveiligingsrisico's, Kim Albarella, zal tijdelijk de rol van CSO overnemen.

De stap komt er net nu TikTok een deel van zijn gegevens overzet naar servers in de Verenigde Staten. In maart sloot het bedrijf een deal met Oracle over de gegevens van Amerikaanse burgers. Het socialemediaplatform is bijzonder populair in de VS, maar omdat ByteDance, het bedrijf dat TikTok uitgeeft, in China is gevestigd, ligt dat gevoelig. Het bedrijf heeft, in de VS en daarbuiten, al jaren te maken met kritiek en zorgen over de privacy van zijn gebruikers. Een reeks Amerikaanse politici vreesden bijvoorbeeld dat gegevens van Amerikaanse burgers in handen zouden kunnen vallen van de Chinese overheid.

Door data naar Amerikaanse servers van Oracle te verhuizen, zou dat niet langer een risico zijn. Het bedrijf geeft wel toe dat Chinese werknemers ook na de verhuis nog altijd data zullen kunnen bekijken, al is die volgens TikTok geanonimiseerd. Volgens een woordvoerder van TikTok staat de nieuwe rol van Cloutier los van de deal met Oracle.

