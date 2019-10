De startup van Davy Kestens geeft iets meer details vrij over de bankapp die het binnenkort lanceert. Intussen wijzigt het bedrijf ook de naam naar Cake om verwarring met een naamgenoot te voorkomen.

Kestens, die de afgelopen jaren vooral naam maakte met Sparkcentral, werkt al enige tijd aan een app die meerdere bankrekeningen combineert en daar analytics op loslaat. De lancering staat gepland voor dit najaar.

Het bedrijf zelf opereerde tot nu toe onder de naam Spencer, maar er is sinds 2016 ook een gelijknamige Belgische startup die actief is in HR-technologie en vorig jaar zelfs 2,5 miljoen euro ophaalde. Daarom besloot de startup van Kestens zich om te dopen tot Cake.

"We zijn blij dat we snel en constructief deze naamsverwarring hebben kunnen rechtzetten, dit zegt veel over de collegialiteit en de open houding tussen de Belgische startups. We wensen Cake het allerbeste!" zegt Maarten Raemdonck, oprichter en CEO van Spencer.

De missie van Cake verandert niet. Het is nog steeds de bedoeling om een beheerder voor bankrekeningen van verschillende banken te worden. Iets wat mogelijk is dankzij de PSD2-richtlijn die recent in voege ging. Kestens liet enkele maanden geleden al weten dat zijn bedrijf daarvoor goedkeuring heeft van de bankenregulator.

Zo ziet de app van Cake er uit. © Cake

De app zelf zal gratis zijn, maar verzamelt wel geanonimiseerde data. Daarmee geeft Cake proactief inzicht en advies in je uitgaven. Aan de bedrijfskant krijgen ondernemingen dan weer real time inzicht en statistieken over hun markt, klanten en klantsegmenten. Onder meer AVA en Foodmaker zijn commerciële partner van de app. Wel benadrukt Cake dat de identiteit van gebruikers zelf niet wordt prijsgegeven.