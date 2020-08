Zelfs met de voorlopige oplossing rond 5G blijft het dossier politiek vastzitten. Maar Telecom op termijn volledig naar het federale niveau, of naar de regio's brengen ziet minister De Backer niet zitten. Dan liever een Europese aanpak.

Operatoren kunnen sinds deze maand 5G uitrollen via voorlopige frequenties, een tussenoplossing zo lang de federale overheid het oneens is met de deelstaten over de verdeling van de inkomsten. Onder meer Vlaanderen wil een groter deel van die inkomsten omdat de frequenties van 5G afkomstig zijn van spectrum voor radio & tv, wat een Vlaamse/regionale bevoegdheid is.

Tegelijk is er in Vlaanderen wel politieke interesse om 5G uit te rollen, waar men in Brussel en Wallonië eerder bezorgd is om de impact van de straling. Ook al ligt die op hetzelfde niveau en rond hetzelfde spectrum dan bij 3G of 4G en is de wetenschappelijke consensus dat die normen niet gevaarlijk zijn. Zo is 5G vandaag niet mogelijk in Brussel omdat de stralingsnormen daar bijzonder laag zijn.

Zou het dan niet beter zijn om alles rond telecom, de spectrumveiling (federaal), het vastleggen van het stralingsniveau (regionaal) ofwel naar de regio's te verschuiven, of volledig te federaliseren? Vroeg Data News aan minister voor Telecommunicatie Philippe De Backer tijdens een panelgesprek rond 5G, georganiseerd door de Belgian Association of Marketing en Ericsson.

De Backer loopt niet warm voor beiden. "Er zijn in het verleden afspraken gemaakt, maar één van de partners wil het nu anders aanpakken. Ook de regio's onderling verschillen daarin. Maar we zijn een klein land, moeten we dat dan echt nog eens gaan splitsen tussen Vlaanderen, Wallonië en Brussel? Moeten we dan gaan roamen als we van de ene regio naar de andere rijden?"

Wel ziet de minister heil in een meer Europese aanpak. "We hebben een gebrek aan Europese coherentie. Er is wel regulering op Europees niveau, maar er is nog steeds een nationale strategie. Mocht Europa daar een stap vooruit in gaan, dan kan je ook inspelen op operatoren die vandaag buiten hun eigen landsgrenzen netwerken hebben."

Hij trekt daarbij de parallel met beveiliging. "Rond security heb ik mee aan de kar getrokken op Europees niveau en intussen zijn er daar richtlijnen en een toolbox voor. Als je netwerken moet beveiligen dan hanteren Europese landen best dezelfde standaarden. Als alles geconnecteerd is, dan pak je dat best samen aan."

Te weinig geruststelling

In het panelgesprek merkte Remi De Montgolfier, hoofd van Ericsson België en Luxemburg, op dat de sector te weinig heeft gedaan om de bevolking gerust te stellen rond 5G. Een uitspraak die hij eerder al deed in een interview met Data News.

"Vragen rond straling zijn de voornaamste vragen die we momenteel krijgen. Of 5G dat verhoogt en hoe we daar mee omgaan. Maar belangrijk om te duiden is dat het om frequenties in dezelfde omgeving gaat als die van 2G, 3G en 4G. We hebben daar intussen meer dan twintig jaar ervaring in dus we weten hoe straling werkt. De WHO heeft dat ook beschreven en de 5G-standaard houdt daar ook rekening mee."

"Maar we hebben te veel gefocust op wat 5G kan, en te weinig op het feit dat het veilig is en zo hebben we de deur opengelaten voor fake news en desinformatie via sociale media. We moeten als telecomoperatoren en leveranciers beter uitleggen hoe 5G werkt en dat het geen gezondheidsrisico inhoudt." Aldus De Montgolfier.

