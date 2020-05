Met een voorlopige uitrol van 5G in zicht, zitten ook de contracten tussen grote telecomleveranciers en de telecomoperatoren in de pijplijn. Data News spreekt met Rémi De Montgolfier, hoofd van Ericsson België en Luxemburg, over de meerwaarde van 5G, en waarom het voordeel moeilijker uit te leggen is dan bij 4G.

Rémi de Montgolfier is sinds begin 2019 general manager bij Ericsson België en Luxemburg. Hij werkt sedert 2012 voor Ericsson, specifiek voor de Franse markt. Daarvoor was hij actief bij Nokia Siemens Networks en Alcatel.

Voor een speler als Ericsson zijn het spannende tijden. De telecomoperatoren staan op het punt te beslissen met welke 5G-leverancier ze in zee gaan. Dat spelers als Huawei en ZTE (onder Amerikaanse druk) met argusogen worden bekeken speelt ook in het voordeel van het bedrijf. Maar intussen lijkt de consument niet warm te lopen voor 5G en de vele hoaxes over gevaren van de technologie doen daar geen goed aan.

Ik denk dat we niet genoeg uitleggen waarom 5G niet gevaarlijk is en welke voordelen het biedt. Dat is een taak voor ons en voor de operatoren.

Hoe staat u tegenover de huidige stand van zaken rond 5G? België heeft nog geen politiek akkoord over 5G, maar er komen wel voorlopige licenties.

RÉMI DE MONTGOLFIER: Ik heb er gemengde gevoelens bij. De voorlopige gebruiksrechten maken 5G mogelijk en dat is positief. Dat Proximus een eerste 5G-lancering doet is ook goed voor de algemene promotie. Maar we zien de bezorgdheden van sommige burgers rond 5G. Ik denk dat we niet genoeg uitleggen waarom 5G niet gevaarlijk is en welke voordelen het biedt. Dat is een taak voor ons en voor de operatoren.

De spectrumveiling is één obstakel, maar u ziet nog werkpunten.

DE MONTGOLFIER: De huidige oplossing is een goede workaround, maar we hopen dat er snel duidelijkheid komt over een veiling, en onder welke voorwaarden. Maar naast spectrum zijn er nog andere dingen. Wil je een nieuwe zendmast, dan is dat tenminste twee jaar administratief werk.

Tegelijk hoop ik op een duidelijk standpunt vanuit de Belgische politiek: willen we 5G, hoe willen we het en hoe breed kan dat gaan? En er moet een consensus zijn tussen de regio's rond de stralingsnormen. In een regio als Brussel (waar de normen het strengst zijn, nvdr.) kan je momenteel geen 5G aanbieden.

Als je 5G alleen maar zonder de snelheid, latency en gebruikservaring van 5G kan aanbieden, dan moet je het niet doen.

Ook niet op de huidige 3G-frequenties zoals Proximus momenteel in sommige steden doet?

DE MONTGOLFIER: Je kan dat doen, maar dan gaan de prestaties ook maar zoals 4G zijn. Dus je hebt nieuwe technologie zonder de voordelen ervan. Dan gaat je eindgebruiker zich ook afvragen waarom hij of zij betaalt voor 5G als de prestaties niet naargelang zijn. Als je 5G alleen maar zonder de snelheid, latency en gebruikservaring van 5G kan aanbieden, dan moet je het niet doen.

Wil je toch 5G in Brussel hebben met de huidige stralingsnormen, dan moeten er veel meer antennes komen en dat heeft ook een financiële en ecologische kost. Ik weet niet of dat een goed idee is.

De operatoren en bedrijven hoeft u niet te overtuigen van 5G, maar de consument vraagt zich wel waar de meerwaarde zit ten opzichte van het huidige 4,5G-netwerk.

DE MONTGOLFIER: We hebben 5G als sector niet goed in de markt gezet. 2G gaf als duidelijk voordeel dat je kon bellen in de straat. 3G gaf snelle toegang tot het internet. 4G gaf ons video in HD-kwaliteit. Met 5G hebben we het opnieuw als 'een technologie' in de markt gezet en dat is fout geweest. Het gaat niet over de technologie, maar wel wat je er mee doet. Beschouw het als een toolbox voor innovatie die je in de komende jaren mogelijk maakt. Die denkoefening moeten operatoren ook maken, al is het complexer om de voordelen van 5G duidelijk te maken dan bij dan 4G.

Maar wat heeft een consument aan een 'toolbox' als hij of zij niet zelf iets ontwikkelt?

DE MONTGOLFIER: Om te beginnen meer capaciteit op de bestaande netwerken. Als we niets doen dan zal het mobiele netwerk in Brussel binnen twee jaar verzadigd zijn. Om dat te voorkomen heb je nieuw spectrum en nieuwe technologie nodig. 5G zal het bestaande netwerk dan kunnen ontlasten.

Naar nieuwe technologie toe denk ik onder meer aan gamestreaming. Als je latency vermindert dan kan je met een tablet zware games spelen zonder nood aan een dure pc. Eens je naar een snelheid van 1 Gbps en een latency van enkele milliseconden gaat, kan er veel.

Als we niets doen dan zal het mobiele netwerk in Brussel binnen twee jaar verzadigd zijn.

Maar het is lastig om het exact te voorspellen. Bij de start van 4G werd ook gevraagd wat de meerwaarde zou zijn en toen ging het over mogelijke 'killer apps'. Daar zaten we allemaal naast. Maar ongeacht welke use cases er opduiken, de hoeveelheid data die we verbruiken neemt elk jaar toe en de snelheid die mensen daarbij nodig hebben ook. Daar moet je op anticiperen met nieuwe netwerken.

Maar 5G heeft onder andere meerwaarde bij smart cities waarbij je openbaar vervoer combineert met fietsen en andere transportmiddelen die in real time geconnecteerd zijn, ook daar heb je betrouwbare connectiviteit nodig.

Maar dat kan toch al met 4G? Vandaag bestel ik mijn tramticket via de app en werkt een deelfiets toch ook?

DE MONTGOLFIER: Ja, je kan beginnen met 4G. Zelfs voor sommige private netwerken kan je vandaag veel doen met 4G. Maar om dat kostenefficiënt te doen heb je 5G nodig. Dat is ontworpen om een enorm aantal chipsets te verbinden. 4G is ontwikkeld voor data, maar niet voor het massaal verbinden van voorwerpen. 5G focust veel meer op het verbinden met vele kleine zenders.

Maar is er ook de economische competitiviteit. Landen als Nederland, Duitsland of Frankrijk gaan wel volop voor 5G. Hun fabrieken gaan geld besparen met applicaties die hun productie digitaliseren en verbeteren. Dat wil zeggen dat de volgende keer een autobouwer als Audi of Volvo moet beslissen waar het een productiesite zal openen of vernieuwen, er wordt gekeken naar de digitalisering. Ook daar speelt 5G een rol. Al geef ik toe dat het heel complex is om dat voor te stellen.

Heeft Ericsson vandaag al veel werk op de plank? De operatoren zijn vermoedelijk dicht bij hun keuze voor een leverancier?

DE MONTGOLFIER: Er zijn offertes lopende, maar daar kan ik weinig over zeggen. We zijn vaak in contact met de operatoren.

Dat zou de voetafdruk van Ericsson wel vergroten, vandaag zijn de 4G-netwerken van drie grote operatoren uitgerust met apparatuur van Huawei en ZTE.

DE MONTGOLFIER: Maar veel mensen weten niet dat we vandaag al een grote speler zijn in België. Voor 4G beheren we een groot deel van de mobiele netwerken, onder meer bij Orange en Telenet. Ik schat dat zestig procent van het mobiele netwerkverkeer in België vandaag wordt beheerd door Ericsson via onze business unit voor managed services, en dat kan met eender welk materiaal (dus ook als de zendapparatuur van Huawei of ZTE komt, zoals bij Orange en Telenet het geval is, nvdr.).

Ik schat dat zestig procent van het mobiele netwerkverkeer in België vandaag wordt beheerd door Ericsson

Proximus rolt nu 5G uit via spectrum sharing, in Nederland doet VodafoneZiggo dat softwarematig met apparatuur van Ericsson, zonder dat er werken aan de masten moeten gebeuren. Gebeurt dat in België ook zo?

DE MONTGOLFIER: Daar kan ik niets over zeggen omdat de oplossing van Proximus niet van Ericsson komt. Maar je kan met ons materiaal spectrum sharing doen op eender welke 3G- en 4G-band en zo een nationaal 5G-netwerk opzetten. Maar die prestaties zijn niet de volle 5G-ervaring. Om snelheden van 1GBps te halen heb je een aparte frequentieband nodig.

We hebben bij Ericsson sinds 2015 5G-ready materiaal. Dat wil zeggen dat eens die hardware er staat, je 5G kan activeren zonder het materiaal te moeten vervangen. Daarom kan een speler als Vodafoneziggo zo snel 5G uitrollen.

Ziet u voor Ericsson ruimte voor groei nu er met argusogen wordt gekeken naar niet-Europese spelers als Huawei en ZTE? Daardoor bestaat toch de kans dat ze niet of minder aan de bak komen in ons land.

DE MONTGOLFIER: Er zijn groeimogelijkheden, maar niet omwille van het geopolitieke, wel omwille van onze technologie. Het eerste 5G-netwerk in de VS kwam van Ericsson. Het netwerk in Korea is deels gebouwd met Ericsson. De eerste Europese 5G-operator, Swisscom, is voor honderd procent met technologie van Ericsson.

Ons doel is de concurrentie verslaan omdat we betere producten hebben en kostenefficiënt zijn, en als we kijken naar de contracten die we wereldwijd hebben, dan zit dat momenteel goed. We hebben er vertrouwen in dat we de mobiele operatoren kunnen overtuigen, maar dat vertrouwen steunt op onze eigen sterktes.

Heel het debat rond broncode inkijken en software verificatie is niet realistisch.

Huawei zegt in reactie op de beschuldigingen uit de VS dat ze transparant zijn. Sinds vorig jaar bieden ze ook inzage in hun broncode. Zijn dat dingen die Ericsson ook aanbiedt?

DE MONTGOLFIER: We zijn niet zo'n voorstander van die aanpak. Mobiele netwerken krijgen vandaag op wekelijkse basis software-updates. Dus heel het debat rond broncode inkijken en software verificatie is niet realistisch. Je gaat dan meer tijd steken in de controle zelf en dat gaat de uitrol vertragen. Bovendien geeft het een vals gevoel van veiligheid want je weet niet dat wat je test of controleert, ook wordt uitgerold.

Security is veel complexer dan even de broncode inkijken. Security gaat om het naleven van de 3GPP-standaarden (de organisatie die de specificaties voor oa 5G vastlegt, nvdr.), over hoe je je netwerk uitrolt, met welke architectuur en hoe je het beheert. Zelf profileren we ons ook als een bedrijf dat transparantie hoog in het vaandel draagt dus dat willen we ook zo veel mogelijk zijn. Maar we houden niet van het debat over de broncode.

Wat verwacht u van lokale 5G-netwerken in bedrijven? Gaat dat een grote markt zijn ten opzichte van de 'klassieke' gsm-netwerken?

DE MONTGOLFIER: Er is zeker een markt voor private 5G-netwerken, dat is ook één van de beloftes van 5G: het zal alle use cases ondersteunen. Vroeger had je één technologie per toepassing. Wil je push-to-talk, dan zit je met tetra, wil je draadloos internet, dan rol je wifi uit binnen je bedrijf enzovoort. 5G belooft één connectiviteit voor eender welke toepassing. Dat wil zeggen dat het in het begin naast die andere technologie zal bestaan, maar op termijn die andere technologieën zal vervangen in een bedrijfsomgeving.

Al is de vraag nog open wat de go-to market strategie wordt. Zal het lopen via mobiele operatoren die dan als dienst lokale 5G-netwerken opzetten bij bedrijven, of zullen er ook, zoals in Duitsland, grote industriële spelers zelf spectrum kopen en zo hun netwerk volledig bezitten? Voor België durf ik daar geen uitspraken over doen, misschien zijn we wel te klein waardoor het via de operatoren zal lopen, maar er zal zeker een markt zijn.

