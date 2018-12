De vijf verschilmakers volgens Gartner

Onder de noemer 'ContinuousNEXT' lanceert Gartner haar nieuwste trend. Enkele jaren geleden was dat nog bimodal IT. Vorig jaar was het het integrated digital platform. Nu gaat het volop om je digitalisering benutten om snel nieuwe dingen op de markt te brengen, je organisatie mee te krijgen en digitaal robuust te zijn.

...