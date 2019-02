De Vlaming grijpt terug naar traditionele nieuwsmedia

De digimeter peilt sinds 2009 naar het media- en technologiegebruik van de Vlamingen, op basis van een jaarlijkse enquête onder 4.547 Vlamingen van 16 jaar of ouder.

Waar in de enquête van 2017 de smartphone nog op quasi gelijke hoogte stond als radio en nationale televisie als dagelijks contactpunt met nieuws, moest die in die van 2018 die rol lossen.

Paradox

Dat de traditionele nieuwsmedia weer in opmars zijn benoemt Lieven De Marez, professor Communicatietechnologie aan de UGent, de 'digitaalnieuwsparadox'. Enerzijds zegt 67 procent zich dankzij het internet beter geïnformeerd te voelen, maar anderzijds is 62 procent bezorgd om de invloed van valse nieuwsberichten op de maatschappij. "Drieënveertig procent is van beide principes doordrongen, en dat is nu net het paradoxale", aldus De Marez.

"De cijfers over de bezorgdheid liggen veel hoger dan vorig jaar, met vooral een sterke stijging bij tieners en twintigers", aldus De Marez, die stelt dat de shift naar vertrouwde nieuwsmerken dan ook het grootst lijkt te zijn bij jongeren.

Voor digitaal nieuws blijven nieuwswebsites met 68 procent (tegenover 66 procent in 2017) stabiel als belangrijkste digitale nieuwsbron. Sociale media en zoekmachines zoals Google boeten aan belang in. Het percentage dat aangaf sociale media als digitale nieuwsbron te gebruiken, daalde van 52 procent in 2017 naar 49 procent in 2018. Het gebruik van zoekmachines als digitale nieuwsbron halveerde bijna: 57 procent in 2017 tegenover 33 procent in 2018.

Lees ook: De smartphone heeft onze manier van tv kijken veranderd