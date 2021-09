Met de overname van het Deense ipvision versterkt de Belgische UCaaS provider haar positie in Noord-Europa.

ipvision legt zich toe op bedrijfscommunicatie en samenwerkingsoplossingen en ligt zo in het verlengde van de activiteiten van Destiny. ipvision wordt geleid door Kenneth Andreasen en krijgt met de overname ook meer toegang tot de technologie en kennis van de groep

'We zijn verheugd om ipvision te verwelkomen in de Destiny-familie. Het spreekt voor zich dat dit onze positie op de Deense markt en in de Nordics in het algemeen zal versterken. Daarnaast hebben we een bedrijf aan boord met veel ervaring en competenties op het gebied van professionele communicatie- en samenwerkingsoplossingen voor bedrijven - met name binnen het kmo-segment. Ipvision is een perfecte match met de Destiny Group, waarmee we onze positie als innovatieve, klantgerichte en marktleidende UCaaS-leverancier voor kmo's in Europa versterken.' Aldus CEO Daan De Wever, die in 2019 door Data News werd verkozen tot ICT Personality of the Year.

Noord-Europa

Voor Destiny is het de derde overname in Noord-Europa op korte tijd. Het bedrijf is al enkele jaren op overnamepad sinds de instap van een nieuwe investeerder in 2019. Aan het begin van de zomer nam het nog het Zweedse Telepo en Soluno over. Die eerste heeft haar eigen platform dat vandaag al wordt gebruikt door het nu overgenomen ipvision.

Omzet richting 200 miljoen euro

Dat heeft ook een impact op de omzet van de groep. Vorig jaar klokte die af op zo'n 90 miljoen euro. Met de Zweedse overnames verwachtte het bedrijf dit jaar een omzet van 170 miljoen euro. Maar die cijfers zijn één kwartaal verder alweer verouderd want Destiny stevent nu af op een omzet van bijna 200 miljoen euro.

