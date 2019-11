Destiny trekt met Apax Partners een nieuwe investeerder aan. Die vervangt Mentha Capital en moet de telecomspeler meer ademruimte geven om in de toekomst grotere bedrijven over te nemen.

Exit Mentha Capital, welkom Apax Partners. Dat gebeurt in een notendop bij Destiny. Mentha stapte in 2016 in het cloudcommunicatiebedrijf, maar met het oog op verdere groeiambities is het tijd om hen als partner in te wisselen voor een grotere speler en dat is het Franse Apax partners geworden.

"Op het moment dat Mentha Capital instapte hadden we een omzet van 13 miljoen euro. Intussen zitten we acht overnames verder en zitten we op een omzet van 65 miljoen euro. We zijn in België de nummer 1 challenger geworden en hebben intussen ook in Nederland een mooie positie opgenomen," legt CEO Daan De Wever, die het bedrijf samen met zijn broer Samuel in 2008 oprichtte, uit aan Data News."Onze ambitie is om in België te verdubbelen, maar ook om in de rest van Europa enorme stappen te zetten en dan kijk je rond welke partner je daarin het best kan leiden."

De Wever benadrukt dat er zeker geen breuk is tussen Destiny en de oude investeerder, maar dat zijn bedrijf wel een andere partner nodig heeft om te blijven groeien. "Mentha Capital heeft ons enorm ondersteund en ons als management ook alle vrijheid gegeven. Maar op een bepaald moment kom je in een andere league van investeringsfondsen. Bij Mentha had je tot ongeveer twintig miljoen euro ter beschikking. Nu kan dat naar 100 miljoen euro gaan. Tegelijk zijn we ook blij dat ze als aandeelhouders een correcte return on investment krijgen voor het risico dat ze met ons hebben genomen."

De Franse markt veroveren

De bedoeling is dat Destiny daarmee de overnames kan doen die het wil doen, of wanneer kansen zich voordoen. Binnen vijf jaar wil het bedrijf een omzet van minstens 200 miljoen euro halen en een stevige positie innemen in een aantal landen. "De eerste fase daarin is Frankrijk. daar hopen we op korte termijn een overname aan te kondigen," aldus De Wever. In België nam het deze zomer nog Fuzer en Excaux over. Dit voorjaar werd het in Nederland eigenaar van DSD Business en later Ozmo.

Apax Partners is een Frans investeringsfonds met ervaring in telecom dat meer dan 3,3 miljard euro beheert. Er is ook nog een Londens Apax partners, beiden hebben een gedeelde geschiedenis, maar zijn vandaag onafhankelijk van elkaar.

Met de nieuwe investeerder wil Destiny bedrijf binnenkort ook de Franse markt veroveren. "We hebben zeker nog wat huiswerk te doen, maar we hebben met hen een financiële partner die ons begrijpt, die thuis is in telecom en in de Franse markt. Ze begrijpen heel goed waar we naartoe willen. Ons geeft het tegelijk de kans om opnieuw te versnellen zonder beperkingen op financieel vlak."

De Wever heeft er nooit een geheim van gemaakt dat hij van Destiny een Europese speler wil maken. De ambitie is om daarbij vooral zelf achter het stuur te zitten. "We zijn op tien jaar tijd van een start-up gegroeid naar waar we nu staan, maar ons werk is nog niet klaar. We hebben een passie voor ondernemerschap, maar ook onze mensen verdienen verdienen het om ook de komende vijf jaar mee te kunnen werken aan de toekomst van Destiny, met een nieuwe financiële partner."