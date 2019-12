Destiny, het cloudcommunicatiebedrijf van Daan en Samuel De Wever, neemt het Franse OpenIP over.

OpenIP bestaat sinds 2005 en is een unified communications provider die met meer dan 1.300 IT- en telecomintegratoren en partners samenwerkt. Het bedrijf beschikt over een e-business platform om haar oplossingen aan te bieden. Met dat laatste vertoont het gelijkenissen met Destiny dat sinds 2018 een gelijkaardig portaal in handen heeft.

Hoewel het technisch gezien om een overname gaat, spreken beide bedrijven graag van een alliantie. Die komt er kort na de instap van Apax Partners, een Franse investeerder waarbij het bedrijf meteen ook haar ambities om naar de Franse markt te trekken bekend maakte.

Met OpenIP erbij stijgt het aantal werknemers van Destiny in totaal naar meer dan driehonderd en komt de jaaromzet op zo'n 80 miljoen euro. Oprichter Laurent Silvestri wordt door de overname lid van het management team van Destiny.

"De alliantie met de Destiny groep en de steun van Apax Partners bieden ons de mogelijkheid om onze ontwikkeling op de Franse markt te versnellen," zegt Silvestri. De natuurlijke synergieën tussen onze twee bedrijven, de chemie tussen de teams en de sterkte van de groep samen vormen een echte troef om ten volle te kunnen inspelen op de digitalisering van de bedrijfstelecommunicatie."

OpenIP is de eerste overname, maar voor Destiny zeker niet de laatste in Frankrijk. "We willen leidend zijn in de markten waar we aanwezig zijn en kijken verder naar bijkomende overnames op de Franse markt," zegt CEO Daan De Wever. We groeien echter niet om te groeien. We versterken elkaars aanbod, kunnen veel leren van elkaar en verenigen onze krachten om onze ambitie waar te maken en een leidende speler in Europa op vlak van veilige cloudcommunicatieoplossingen te worden."