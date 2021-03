Belgische snelgroeiende cloudprovider Destiny heeft gaat Alliantel overnemen. De Franse telecomspeler moet Destiny's positie in die markt versterken.

Alliantel is een alternatieve operator die in 2009 werd opgericht en internet, mobiele diensten en unified communications aanbiedt aan voornamelijk kmo's. Het bedrijf werkt uitsluitend indirect, via een partnernetwerk en white label operatoren.

Met de overname wil cloudcommunicatiebedrijf Destiny zijn positie op de Franse markt verstevigen. Het is ondertussen de tweede Franse overname, na die van OpenIP eind 2019. Die OpenIP verwerft als Franse dochteronderneming van Destiny honderd procent van de aandelen van Alliantel. 'Dit is een nieuwe volgende stap om versneld te kunnen groeien op de Franse markt en een volwaardige en betrouwbare cloudcommunicatiepartner te worden voor integratoren en white label operatoren', zegt Daan De Wever, CEO van Destiny, in een persbericht.

De 15 medewerkers van Alliantel gaan voor OpenIP werken. Daarmee telt het Franse team binnen de Destiny Groep nu zo'n 100 medewerkers. Ook Stéphane Desombre, CEO van Alliantel, blijft aan boord.

Destiny is al een tijd op overnamepad, voornamelijk dan in het Franstalige deel van ons land. Alliantel is dan ook al de derde overname dit jaar, na Faqbot en Ulysses Group. Het bedrijf heeft ondertussen 375 medewerkers, verspreid over kantoren in België, Nederland en Frankrijk met een vooropgestelde jaaromzet van 120 miljoen euro voor 2021.

