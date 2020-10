Destiny doet een nieuwe overname in Nederland. Het lijft er Voips in, een bedrijf dat net als Destiny gespecialiseerd is in cloudcommunicatie.

Het is al de tweede Nederlandse overname die Destiny dit jaar doet. In juli nam de Belgische cloudspeler ook al Panas over. Het nieuwste bedrijf dat door Destiny wordt ingelijfd, Voips, werkt aan cloudcommunicatie-oplossingen voor kmo's en grotere bedrijven.

"Voips is een perfecte aanvulling op de eerdere overnames die Destiny de afgelopen twee jaar in Nederland heeft gedaan", zegt CEO Daan De Wever in een persbericht. "We verstevigen zo opnieuw onze marktpositie en productportfolio op vlak van cloudcommunicatie om onze partners en de grootzakelijke markt in Nederland nog beter te kunnen bedienen."

Voips zal volledig geïntegreerd worden in Destiny met behoud van het voltallige personeel. Oprichters Nils Nijhof en Jeroen Mulder van Voips krijgen een zitje in het directieteam van Destiny in Nederland. Ook de kantoren in het Nederlandse Gemert blijven behouden.

Destiny is al een tijdje op overnamepad. De cloudspeler breidde zijn activiteiten de voorbije jaren stevig uit in Brussel en Franstalig België, en ook in Nederland nam Destiny de voorbije twee jaar een reeks bedrijven over. Om die opmars beter te beheren, komt er daarom in Nederland een nieuwe managing director bij. Destiny heeft Ed Smit, ex-KPN, aangesteld om de vijf Nederlandse Destiny-bedrijven te integreren.

