Destiny doet opnieuw een overname in eigen land. Het neemst het Waverse Fuzer en dienst moederbedrijf Escaux over.

Fuzer legt zich toe op unified communications en wordt volledig geïntegreerd in de groep. Moederbedrijf Escaux, dat zelf technologie ontwikkelt en levert aan serviceproviders, wordt een aparte entiteit in de Destiny groep.

"Net als Fuzer geloven we bij Destiny in persoonlijk contact en innovatieve oplossingen op maat. De klanten van Fuzer kunnen er dan ook op vertrouwen dat wij deze aanpak zullen verderzetten. Bovendien krijgen ze nu ook toegang tot het Destiny cloudplatform en connectiviteits- en security portfolio. Omgekeerd kunnen wij onze klanten meer keuze en functionaliteiten aanbieden in op maat gemaakte UC- en vast-mobiel geconvergeerde oplossingen. Hierdoor zijn we in staat om een nog breder segment van de markt aan te spreken met oplossingen voor zowel KMO's als grotere bedrijven", zegt Joachim Lauwers, Managing Director België van Destiny.

Met de overname breidt Destiny haar marktaanwezigheid in Brussel en Franstalig België verder uit. Het bedrijf nam eerder al Ergatel en begin dit jaar ook Belgium Telecom over en deed het afgelopen jaar ook overnames in Nederland.

CEO Daan De Wever, die Destiny samen met zijn broer Samuel oprichtte, werd vorige maand nog door Data News uitgeroepen als ICT Personality of the Year. Daarbij gaf hij al aan dat zijn bedrijf nog verschillende overnames plant.

De 50 medewerkers van Fuzer en Escaux verhuizen mee naar Destiny. Ook de directie (Etienne Saelens, CEO van Fuzer, Christophe Hendriks, voorzitter, en Amaury Demilie, CEO van Escaux) gaan mee en krijgen een rol binnen Destiny.

Destiny telde al 140 medewerkers. Dat loopt met de overname op tot bijna tweehonderd mensen. Het bedrijf eindigde vorig jaar op een omzet van 42 miljoen euro. Met de overname erbij verwacht het bedrijf dit jaar op 65 miljoen euro te eindigen.

Lees hier het interview met Daan De Wever en Joachim Lauwers over de overname in Trends.