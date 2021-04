Het Europese cloudproject GAIA-X kondigt haar eerste 212 leden aan. Daaronder zitten ook Amerikaanse spelers en zelfs het controversiële Palantir. Maar lidmaatschap is niet hetzelfde als de regels volgen, nuanceert GAIA-X zelf.

De lijst met 212 bedrijven, die je onderaan dit artikel kan terugvinden, bestaat zowel uit cloudaanbieders, technische spelers, academische spelers als gebruikersverenigingen. Voor België vinden we onder meer Agoria, Proximus, imec en de Belgische afdelingen van Cisco en IBM terug.

Tegelijk krijgt Gaia-X ook een nieuwe CEO en CTO. Van bij de start was duidelijk dat Hubert Tardieu (Atos) die eerste rol slechts tijdelijk zou opnemen. Hij wordt als CEO opgevolgd door Francesco Bonfiglio en Pierre Gronlier als CTO.

'Europees' of 'Europese vestiging'?

Gaia-X zegt dat 92 procent van de leden Europees is, maar dat klopt niet helemaal. Wel komt 92 procent van de aanvragen uit een Europees land, maar daar vallen ook Europese kantoren van Amerikaanse spelers onder.

Net zoals Cisco Systems Belgium, is er Google Ireland, Amazon Europe (Luxemburgs), Huawei (Duits) en is ook Microsoft aanwezig via haar Belgische NV. Andere bedrijven zoals Intel, Oracle, Palo Alto Networks, Salesforce en Palantir staan wel als Amerikaans bedrijf geregistreerd.

Wel meewerken, niet besturen

Dat lijkt een detail maar is belangrijk voor het bestuur van Gaia-X. De 212 leden mogen immers meewerken aan technische standaarden of afspraken rond compatibiliteit. Maar enkel Europese bedrijven kunnen kandidaat zijn voor de raad van bestuur die de eindbeslissingen neemt.

Navraag bij Gaia-X leert wel dat de organisatie wel degelijk onderscheid maakt tussen echte Europese bedrijven en lokale dochterbedrijven. 'De bedrijven handelen via hun Europese vestiging, namens hun moederbedrijf. Gezien die niet-Europees zijn kunnen ze geen zitje in de bestuursraad hebben, zelfs al staan ze geregistreerd zijn via hun regionale dochters', klinkt het in een verduidelijking van Gaia-X aan Data News.

Verschil tussen lid zijn en de regels volgen

Wil dat zeggen dat alle 212 toegelaten leden de regels van Gaia-X rond dataportabiliteit en transparantie volgen? Neen. De leden kunnen onder meer stemmen voor de raad van bestuur en meewerken aan de onderlinge afspraken rond compliance, dataportabiliteit en transparantie.

Voor het effectief naleven van die afspraken komt er tegen eind dit jaar een label voor specifieke oplossingen van een bedrijf.

Het kan dus zijn dat een speler lid is van Gaia-X, maar niet of slechts voor bepaalde diensten een Gaia-X label krijgt. Om het nog complexer te maken: ook een niet-lid kan een label aanvragen en krijgen. Opletten dus wanneer sommige spelers in de toekomst uitpakken met hun Gaia-X betrokkenheid.

Wat met Palantir?

Tot slot staat er een zeer opvallende naam in de lijst met goedgekeurde leden: Palantir. Het bedrijf dat banden heeft met de CIA, vooral leeft van surveillancecontracten van de Amerikaanse staat en zich schuldig maakte aan privacyschending, onder meer door het traceren van immigranten. Het bedrijf kondigde zichzelf vorig jaar al aan als lid van Gaia-X, maar de organisatie zelf nuanceerde dat het slechts om een aanvraag ging.

Intussen is Palantir als Amerikaans bedrijf met bedenkelijke reputatie wel lid van de Europese cloudfederatie. Maar klinkt het bij Gaia-X dat ze hun diensten via Gaia-X kunnen aanbieden als ze de regels hier volgen.

'Als zij diensten via Gaia-X willen aanbieden, dan moeten ze de beleidsregels en specificaties van de labels volgen zoals elk bedrijf. Het doel van Gaia-X is om beleidsregels op te stellen zodat gebruikers toegang hebben tot diensten die ze kunnen vertrouwen op vlak van privacy, data ownership, portability en reversibility. Bedrijven hoeven ons niets te beloven, maar moeten gewoon de regels volgen als ze hier onderdeel van willen uitmaken,' aldus een verduidelijking van Gaia-X.

Samengevat kunnen dus ook Amerikaanse spelers, zelfs met een bedenkelijk parcours, lid worden. Maar de echte 'seal of approval' zit in de labels. Wil een bedrijf dat label op een specifieke (cloud)dienst kunnen plakken, dan moet het de regels volgen die Gaia-X in de komende maanden verder uitwerkt.

Dit is de lijst van alle bedrijven (en hun locatie) die sinds 31 maart lid zijn van Gaia-X.

1&1 IONOS SE Germany

4Com GmbH & Co. KG Germany

50Hertz Transmission GmbH Germany

A2A S.p.A. Italy

Accenture Global Solutions Ltd Ireland

Agoria vzw Belgium

Adobis Group France

AGDATAHUB SAS France

AI4BD Deutschland GmbH Germany

AIRBUS SAS France

Aire Networks del Mediterráneo SLU Spain

Alibaba Cloud (Singapore)

Private Limited Singapore Alliance for Internet of Things Innovation AISBL (AIOTO) Belgium Almaviva S.p.A. Italy

Amazon Europe Core S.a.r.l. Luxembourg

AMS-IX B.V. Netherlands

apheris AI GmbH Germany

APIIDA AG Germany

Aruba S.p.A. Italy

Asociacion Innovalia Spain Assinter Italia Italy

ASSOSOFTWARE Italy

B1 Systems GmbH Germany

Betacloud Solutions GmbH Germany

BigchainDB GmbH Germany

Bit4id Srl Italy

Bitkom e.V. Germany

Blade France

BNP Paribas - IT Group France

BOTLabs GmbH Germany

BPCE SA France

Brainport Industries Netherlands

Breko e.V. Germany

Bundesverband der Deutschen Industrie e.V. Germany

CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONSFrance France

Capgemini SE France

Cefriel s.cons.r.l. Italy

Cisco Systems Belgium BV Belgium

Charité - Universitaetsmedizin Berlin Germany

Cloud Commodities Exchange GmbH Germany

Cloud Ecosystem e.V. Germany

Cloud&Heat Technologies GmbH Germany

CNP Assurances France

Confindustria Digitale Italy

Confindustria Servizi Innovativi e Tecnologici Italy

Consorzio Topix Italy

Constellation France

Credit Agricole SA France

CS Group France

SC - IT Center for Science Ltd. Finland

CSI Piemonte Italy

Cy4Gate Italy

DATEV eG Germany

Dawex France

Dedagroup SpA Italy

Deepshore GmbH Germany

DENIC eG Germany

Deutsche Bank AG Germany

Digitaleurope Belgium

DRACOON GmbH Germany

EBRC S.A. Luxembourg

eco e.V. Germany

Ecole Normale Superieure Paris-Saclay (ENS Paris-Saclay) France

EGI Foundation Netherlands

ELMEC Informatica S.p.A. Italy

ELOGIC S.r.l. Italy

Emergency Reporting USA Enel Global Services S.r.l. Italy

Engie SA France

Engineering Ingegneria Informatica Italy

epcan GmbH Germany

Ericsson AB Sweden

ETNO AISBL Belgium

EURL Arthur Gustin France

EuroCloud Deutschland_eco e.V. Germany

EUROLINK S.r.l. Italy

Europacable AISBL Belgium

European Committee for Interoperable Systems (ECIS) Belgium

Eustema S.p.A. Italy

ExaMesh GmbH Germany

Expert System S.p.A. Italy

Fabasoft Deutschland GmbH Germany

FASTNET S.p.A. Italy

FIWARE Foundation e.V. Germany

fortiss GmbH Germany

Fujitsu Technology Solutions GmbH Germany

Fundació i2cat Spain

FUNDACIÓN CENTRO DE TECNOLOGÍAS DE INTERACCIÓN VISUAL Y COMUNICACIONES VICOMTECH Spain

Gigas Hosting SA Spain

Google Ireland Ltd. Ireland

Haier COSMO IoT Ecosystem Techology Co., Ltd. P.R. China

Hewlett Packard GmbH Germany

highQ Computerlösungen GmbH Germany

Hospital Clínic de Barcelona Spain

Hosteur SAS France

Huawei Technologies Duesseldorf GmbH Germany

IBM Belgium bvba/sprl Belgium

ICT Austria, Center for Business Technology Verein für Österreichische IKT Unternehmen Austria

inno-focus businessconsulting gmbh Germany

Insentis GmbH Germany

Institut de Recherche Technologique SystemX France

Intel Corporation USA

InterCloud France

Interuniversitair Micro-Electronica Centrum vzw (IMEC) Belgium

Intesa Sanpaolo Italy

IP Telecom, Serviços de Telecomunicações, S.A. Portugal

IRIDEOS S.p.A. Italy

IRT Saint Exupéry France

ITI - Instituto Tecnológico de Informática Spain

Klarrio BV Belgium

Kompetenznetzwerk Trusted Cloud e.V. Germany

Koninklijke Philips N.V. Netherlands

Leonardo S.p.A. Italy

LINAGORA France

LinUp Srl Italy

Microsoft NV Belgium

MAIF France

Manufacture Francaise des Pneus Michelin France

Materna Information & Communications SE Germany

Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports France

MiPih (Groupement d'Intéret Public) France

Mouvement des entreprises de France (MEDEF) France

msg systems ag Germany

Myra Securtiy GmbH Germany

Netalia S.r.l. Italy

Netnod Internet Exchange i Sverige AB Sweden

Nextcloud GmbH Germany

nicos AG Germany

ODN GmbH & Co.KG Germany

Omnis Cloud S.a.r.l. Luxembourg

OpenNebula Systems SL Spain

OpenUK United Kingdom Open-Xchange AG Germany

Oracle Corporation USA

OSSBIG Austria Austria

ownCloud GmbH Germany

Palantir Technologies Inc. USA Palo Alto Networks USA

Platform.sh France

POSTE ITALIANE S.P.A. Italy

Poznan Supercomputing and Networking Center (PSNC) Poland

Projixi Europe France

ProvenRun France

Proximus Belgium

qbee AS Norway RapidSpace SAS France

REAL COMM srl Italy

Reply S.p.A. Italy

retarus GmbH Germany

Retelit S.p.a. Italy

Rhea System S.A. Belgium

Salesforce.com, Inc. USA

SAS CLEVER CLOUD France

Scality SA France

Scheer GmbH Germany

Schwarz IT KG (Schwarz Gruppe) Germany

Seagate Systems Ireland Ltd. Ireland

secunet Security Networks AG Germany

Selbstregulierung Informationswirtschaft e.V. Germany

senseering GmbH Germany

SerNet GmbH Germany

Siav S.p.A. Italy

SIGMA Gestión Universitaria, A.I.E. Spain

SNCF SA France

Snowflake Inc. USA Sogei S.p.A. Italy

Sorint.lab S.p.A. Italy

Stackable GmbH Germany

SUSE Sotware Solutions Germany

SupplyOn AG Germany

GmbH Germany

Syntec Numérique France

SysEleven GmbH Germany

Systematic Paris-Region France

SYSTNAPS SAS France

TECNALIA RESEARCH AND INNOVATION Spain

Telekom Austria AG Austria

Thales Services Numeriques France

he London Internet Exchange (LINX) United Kingdom

Thinkport GmbH Germany

Threefold Tech Belgium

TIM S.p.A. Italy

TNO, Netherlands organisation for applied scientific research Netherlands

UNITED GROUP B.V. Netherlands

Universiteit van Amsterdam Netherlands

Var Group S.p.A. Italy

Vastuu Group Ltd. Finland

VDMA e.V. Germany

VMWARE International Unlimited Company Ireland

Volkswagen Aktiengesellschaft Germany

VTT Technical Research Centre of Finland Finland

Wemedoo AG Switzerland

WIIT S.P.A. Italy

XWiki SAS France

ZG Friedrichshafen AG Germany

ZVEI - Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e.V. Germany

Westpole S.p.A. Italy

